Son dakika yaşam: Gazeteci Yalçın Öcal hayatını kaybetti - Son Dakika

Törene Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ , ÇGC Başkanı Cafer Esendemir , meslektaşları ve yakınları katıldı. - ADANA

Adana 'da basın camiasının sevilen ve sayılan isimlerinden Yalçın Öcal , 76 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Çocuğu olduğunu iddia eden 2 kişi, DNA testi için Maradona'nın mezarının açılmasını istedi