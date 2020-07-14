Son dakika yaşam: İmamlar gelmeyince minarenin kapısını kırıp sela okudu, sokak sokak dolaşıp halkı dışarı çıkardı - Son Dakika

Denizli'de 15 Temmuz gecesi telefonla ulaştığı imamların gelmemesi üzerine minarenin kapısını kırarak sela okuyan ve daha sonra aracıyla sokak sokak dolaşarak megafonla halkın sokağa çıkmasını sağlayan belediye imamı Mehdi Koç, hain gecenin üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen şanlı direnişin onurunu yaşıyor.



Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesinde, Denizli'nin Çardak ilçesinde halkın ayaklanması için sela okuyan, ardından kendi aracıyla sokak sokak dolaşarak insanlara sokağa çıkmaları konusunda çağrı yapan belediyede imamı Mehdi Koç, (43), yaşananları İHA'ya anlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla halkı sokağa çağıran Koç, vatan savunmasının verdiği cesaretle askeri araçların girişini engelleyerek 580 askerin gözaltına alınmasına katkıda bulunmanın gururunu yaşıyor. 4 sene önce yaşanan hain girişimi unutmadığını belirten Koç, "Hiçbir korkumuz olmadı. Sonuçlarına, ölümü dahi düşünerek razı geldik" dedi.



"Sokağa ilk çıkanlardanız"



İşten gelip evinde istirahat ettiği esnada darbe girişimini haberlerden gördüğünü ve harekete geçtiğini kaydeden Mehdi Koç, "Haber kanallarında darbe girişimi, bir ayaklanma olduğunu gördük. O esnada ne olduğunu anlayamadık. Çarşıya indik, çarşıda insanların olmadığını, bir tedirginlik olduğunu, hiç kimsenin sokağa çıkmadığını gördük. Haberleri izlerken Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın halkı sokağa davet etmesiyle biz de sokağa çıktık. Sokağa ilk çıkanlardanız. O esnada insanlar çok şaşkın bir şekilde ne yapacaklarını bilemiyorlardı. Çünkü nereden asker, nereden polis, nereden bir yetkili geleceğini bilmiyorlardı. Bizim başımıza böyle bir hadise daha önce gelmemişti. Ama cesaretimizi kaybetmedik. Devletimize milletimize sahip çıkmanın en doğru şey olduğuna karar verdik. O bilinç ile hareket ettik. Allah'ın izni ile hiçbir korkumuz olmadı. Sonuçlarına, ölümü dahi biz razı geldik" diye konuştu.



"Herkes sokağa çıksın ve devletine sahip çıksın"



Gecenin ilerleyen saatlerinde sela okuduğunu ardından insanların da sokağa çıktığını ifade eden Koç, yaşananları şu şekilde anlattı:



"Saat 00.30 sıralarıydı. Gecenin ilerleyen saatleri olmuştu. Hiçbir cami imamı yoktu. Benim, cenaze hizmetleri imamı olarak günlük işimde kullandığım ufak, şarjlı megafonum var. Onu aldım ve Çarşı Cami'ye geldim. Çarşı Cami'nin içerisine girip minarenin kapısına baktığımızda kilitliydi. Kapıyı zorlayarak, bir şekilde kırarak açmayı denedik ve başardık. Merdivenlerden çıktık şerifeye kadar ilerledik. En son minarenin balkonuna çıkınca selamızı verdik. Selanın sonunda ise, 'Devletimizin ve milletimizin bekası için, milletimizin kurtuluşu için bayrağımız ve dinimiz için herkes sokağa çıksın ve devletine sahip çıksın' dedim. En doğru şeyi yaptık. Selanın ardından herkes sokağa çıkmaya başladı."



"Darbenin bastırılabileceğini gösterdik"



Ardından aracıyla sokak sokak dolaşarak daha çok insanın sokağa çıkmasını sağladıklarını dile getiren Koç, "O şekilde sabahlara kadar halkı sokağa davet ettik. Sürekli bağırdık, hiç kimsenin korkmaması gerektiğini, darbenin bastırılabileceğini, devlete ve millete hiçbir zaman karşı gelinemeyeceğini sabahlara kadar gayretimiz, cesaretimiz ve imanımız ile gösterdik. 15 Temmuz, devletimize sahip çıkmayı perçinlediğimiz gündür. İnşallah Allah'ım bir daha devletimize, milletimize, ordumuza böyle bir kötülük yaşatmasın. İnşallah birlikte bir olacağız, diri olacağız" şeklinde konuştu. - DENİZLİ