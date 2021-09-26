Son dakika yaşam: Irak Türkmenleri'nin çocukları için toplu sünnet töreni düzenlendi - Son Dakika

Eskişehir'de yaşayan Irak Türkmenleri'nin çocukları için toplu sünnet töreni düzenlendi.

Eskişehir Türk Ocağı ve Irak Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen sünnet töreninde, 11 Irak Türkmeni çocuk için sünnet töreni düzenlendi. Açılış konuşmalarıyla başlayan tören; sünnet mevlidi, yemeği ve çocuklara çeşitli hediyelerle devam etti. Odunpazarı'nda bulunan Türk Ocağı binasının bahçesinde gerçekleştirilen törene, çok sayıda vatandaş katıldı. - ESKİŞEHİR