Son dakika yaşam: Isparta'da atla terapi 4 yaşındaki engelli Ekin'e şifa oluyor - Son Dakika

Isparta'da doğuştan bedensel engelli 4 yaşındaki Ekin Çevik'e kas, denge ve koordinasyon becerileri kazanması için 'hipoterapi' olarak adlandırılan atla terapi yöntemi uygulanıyor. 5 haftadır atla terapi uygulaması yapan Ekin, geçen sürede atın üstünde dik durmayı ve kollarını açmayı başardı.

Isparta'da doğuştan bedensel engelli olan ve yürüme zorluğu çeken 4 yaşındaki Ekin Çevik, farklı fizik tedavi uygulamalarının yanı sıra kas, denge ve koordinasyon becerilerini kazandırmayı amaçlayan hipoterapi (Atla terapi) yönteminden de faydalanmaya başladı. Her hafta annesiyle birlikte Deregümü köyündeki bir at çiftliğine gelen minik Ekin, burada yarım saatlik seanslarda at üzerinde denge kurmaya çalışıyor. Hipoterapi eğitmeni Kezban Balaban eşliğinde at üzerinde hoşça vakit geçiren Ekin Çevik, kısa sürede atlarla da oldukça iyi bir iletişim kurmuş durumda.

"İlk geldiğinde atın üzerinde dik duramıyordu"

At çiftliği işletmecisi ve hipoterapi eğitmeni Kezban Balaban, atla terapi yöntemiyle özel eğitim ihtiyacı olan çocuklara destek olduğunu söyledi. Ekin'in kendisinin ilk öğrencisi olduğuna değinen Balaban, "Ekin ilk geldiğinde atın üzerinde dik duramıyordu. İlk başta ata binmeye benim kucağımda başladık. Bu sayede Ekin'in bana güveni oluştu. Kendisiyle aramızdaki bağ çok iyi. Beni seviyor ben de onu çok seviyorum. Buraya gelirken eğitim için değil de daha çok keyif için geliyor. Buraya başladıktan sonra diğer gittiği fizik tedavi merkezlerinde biraz sıkılıyormuş. Öğretmenlerine sıkıldığını söyleyeme başlamış. Burada biz Ekin'le çok keyifli vakit geçiriyoruz" dedi.

"Ekin'le keyifli bir serüvenimiz var"

Ekin'le beşinci dersi tamamladıklarını ifade eden Balaban, "Ekin şu anda atın üzerinde kendi başına dik durabiliyor. Ayrıca otur, kalk durumlarına çok iyi uyum sağladı. Atla çok iyi bir bağı oluştu. Bulut ismindeki atımızı kendisine tahsis ettik. Bulut artık onun atı. Zaten kendisi de 'Bulut benim atım' diyerek severek geliyor. Ekin'le şu anda eğitim gidişatımız çok iyi. Dik durmaya başladı, ellerini kaldırıp, çok güzel dik de durabiliyor. Ekin'le keyifli bir serüvenimiz var, inşallah sonunda daha güzel olacak" diye konuştu.

"Ata dik durarak binmeye başladım"

Minik Ekin Çevik de ata binmeyi çok sevdiğini ifade ederek, at üzerinde artık dik durabildiğini söyledi. Çevik, "Atımın adı Bulut. Ata dik durarak binmeye başladım. Sonra da kollarımı açmayı öğrendim. Burada keyifli vakit geçiriyorum" dedi. - ISPARTA