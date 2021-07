Son dakika yaşam: Kayseri'de bayram arefesinde şehitlikte dualar edildi - Son Dakika

Kayseri'de Kurban Bayramı arefesinde şehit aileleri ve vatandaşlar Kartal Şehitliği'ni ziyaret ederek, dua okudular.

Kayseri'de Kurban Bayramı arifesinde şehit aileleri ve vatandaşlar Kartal Şehitliği'ni ziyaret etti. Ziyaretlerinde şehitlerin mezarlarını sulayan vatandaşlar daha sonra mezar başlarında Kuran-ı Kerim okudu.

2004 yılında Şırnak'ta şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Suat Sarı'nın eniştesi Tahir Dörttepe, "Şehit Astsubay Suat Sarı kardeşimizin mezarını ziyaret etmeye geldik. Bugün arefe günü ve bizde her şehit yakını gibi şehidimizi ziyaret ettik. Onlardan şefaat istiyoruz. İnşallah cennette bize şefaatçi olurlar. Onun bizde emanetleri var. 1 kızı, 1'de eşi var. Onlar Samsun'da yaşıyor bizde onların bize emanetine elimizden geldiği kadar sahip çıkmaya çalışıyoruz. Burası yalancı bir cennet. İnsan duygularını burada kontrol edemiyor. Biz her zaman geliyoruz ve her geldiğimizde aynı duygular içerisindeyiz. Allah bütün şehitlerimizin mekanını cennet etsin. İnşallah hepsi güzel yerlerdedirler" dedi. - KAYSERİ