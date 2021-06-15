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Son dakika yaşam: Kayseri Yöresel Ürünler Fuarı ziyaretçilerini bekliyor - Son Dakika

Son dakika yaşam: Kayseri Yöresel Ürünler Fuarı ziyaretçilerini bekliyor

15.06.2021 16:00
Son dakika yaşam: Kayseri Yöresel Ürünler Fuarı ziyaretçilerini bekliyor, System.String[]

Son dakika haberleri: Kayseri'de Sun Fuarcılık tarafından düzenlenen 'Yöresel Ürünler Fuarı' 14-26 Haziran tarihleri arasında ziyaretçilerini bekliyor.

Kayseri'de Sun Fuarcılık tarafından düzenlenen 'Yöresel Ürünler Fuarı' 14-26 Haziran tarihleri arasında ziyaretçilerini bekliyor.

Kayseri Dünya Ticaret Merkezi'nde 14 Haziran itibari ile ziyaretçi ağırlamaya başlayan fuarda çeşitli yöresel ürünler, 45 şehirden yaklaşık 100 firmanın katılımı ile 26 Haziran'a kadar satışa sunulacak. Pandemi kurallarına uygun şekilde fuarları gerçekleştirdiklerini söyleyen Sun Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Saçmacı, "Kayseri Dünya Ticaret Merkezi Fuarında düzenlenen Yöresel Ürünler Etkinliği, 45 şehirden 100 katılımcı firma ile 14 Haziran - 26 Haziran tarihine kadar inşallah hizmet verecek. Gelen firmalarımız Kayserililerin ilgi alakasını gören firmalar ve Kayserili vatandaşlarımız gelen firmalarımızın buradaki etkinliklerini takip ediyorlar. Tabi Kayseri'de değil Türkiye'deki yapılan fuarlarımızda bütün hijyen ve girişteki HES kontrol noktalarından, fuar alanı pandemi mesafeleri kurallara uygun bir şekilde devam ediyor. Tabi eskiden anne baba, çocuk hepsi gelirken ve fuar alanlarına ilgi alaka gösterirken, şimdi genelde aile fertleri 1-2 kişi ile alış verişlerini hemen yapıp, daha hızlı bir şekilde hareket ediyor. Pandemi kurallarına da şu günlerde riayet etmemiz gerekiyor. Şu anda günlük 20 bin civarında ziyaretçimiz var ama bu pandemi döneminden önce günlük 30-35 bin civarındaydı. Tabi şu anda Türkiye'de 20 bin ziyaretçi bile gerçekten alkışlanacak bir olay diyebilirim. 26 Haziran Cumartesi akşamına kadar bütün Kayserilileri fuarımıza bekliyoruz" dedi. - KAYSERİ

Son dakika yaşam: Kayseri Yöresel Ürünler Fuarı ziyaretçilerini bekliyor
Son dakika yaşam: Kayseri Yöresel Ürünler Fuarı ziyaretçilerini bekliyor
Son dakika yaşam: Kayseri Yöresel Ürünler Fuarı ziyaretçilerini bekliyor
Son dakika yaşam: Kayseri Yöresel Ürünler Fuarı ziyaretçilerini bekliyor
Son dakika yaşam: Kayseri Yöresel Ürünler Fuarı ziyaretçilerini bekliyor
Son dakika yaşam: Kayseri Yöresel Ürünler Fuarı ziyaretçilerini bekliyor

Türkiye, Pandemi, Haziran, Kayseri, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika yaşam: Kayseri Yöresel Ürünler Fuarı ziyaretçilerini bekliyor - Son Dakika


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