Kaza kurşunu sonucu felç kalan genç, tedavi için yardım bekliyor - Son Dakika

Kaza kurşunu sonucu felç kalan genç, tedavi için yardım bekliyor

10.05.2021 10:55

Kaza kurşunu sonucu felç kalan genç, tedavi için yardım bekliyor Samsun'da kaza kurşunu sonucu yüzde 90 engelli kalan genç, tedavi olmak için yardım bekliyor.

Kaza kurşunu sonucu felç kalan genç, tedavi için yardım bekliyor

SAMSUN - Samsun'da kaza kurşunu sonucu yüzde 90 engelli kalan genç, tedavi olmak için yardım bekliyor.

2015 yılında bir eğlence merkezinde garson olarak görev yaparken bir anda kendisini silahlı çatışmanın ortasında bulan Murat Sırça'nın omuriliğine kurşun saplandı. Olaydan sonra 17 gün yoğun bakımda yatan Murat Sırça'nın daha sonra göğsünden altı felç kaldı. Genç yaşında sadece göğsünün üst kısmını kullanabilen Sırça için doktorlar bir umut olduğunu söyledi. Tekrar yürüyebilmenin hayalini kuran genç, tedavi masraflarını karşılaması için yetkililer ve hayırseverlere seslendi. Ailesi ise Murat Sırça'dan dolayı eli kolu bağlı durumda bulunuyor. Birçok ihtiyacı ailesi tarafından giderilen Murat Sırça, yürüdüğü günlerin hayalini kurarak yaşıyor.

"Yürümek, eski günlerime dönmek istiyorum"

Yaşadığı olayı anlatan ve engelli haberini aldıktan sonra dünyasının başına yıkıldığını belirten Murat Sırça, "19 yaşında çalıştığım eğlence merkezinden evime dönüyordum. Kendi aralarında tartışan sarhoş bir grup gördüm. ve onlar tarafından açılan 3 el ateş sesi duydum. Bu ateşin bir tanesini sırtımda hissettim ve oraya yığıldım. Oradan sonrasını hatırlamıyorum. Olaydan 17 gün sonra gözlerimi hastane de yoğun bakımda açtım. Karşımda doktorlar engelli kaldığımı söylediler. Dünyam başıma yıkıldı. Tedavi il dışında bu durum için kullanılan robot cihazı gibi aletler ve havuz sistemi ile gerçekleşmektedir. Bunların da olması parasaldır. Bizim de gücümüz yetmediğinden dolayı yapamıyorum. Kendi ihtiyaçlarımı karışlayamıyorum. Annem ve abim karşılıyor. Tek başıma hiçbir şekilde yapamıyorum, hep bir destek gerekiyor. Tedavime gidemiyorum. Yürümek istiyorum, eski günlerime dönmek istiyorum. Cümleler boğazıma düğümleniyor artık. Bu durumda devletimden destek bekliyorum. Yardım etmek isteyen vatandaşlarımızdan yardım bekliyorum" dedi.

"Kardeşim nereye ben oraya"

Kardeşinin engelli kaldıktan sonra hayatının değiştiğini söyleyen Ağabey Kenan Sırça(32), "Kardeşim vurulduğu günden itibaren hayatımız değişti, özellikle benim hayatım çok değişti. Sürekli onunla ilgilendiğim için, işe dahi gidemiyorum, çalışamıyorum. Her gün bahçeye indir, eve çıkar bu yüzden hiçbir iş yapamıyorum. Kardeşim nereye ben oraya. 500 bin ila 750 bin kadar bir meblağ söz konusu. Büyük iş adamlarından, büyük iş ablalarından yardımları bekliyoruz" diye konuştu.

"Hayatımı oğlum Murat'a göre düzenledim"

Tek isteğinin oğlunun tekrar yürüdüğünü, eski yaşamına dönmesi olduğunu söyleyen Anne Nuran Sırça(56), "6 yıldır kendi hayatımı oğlum Murat'ın hayatına göre düzenledim. Her türlü hizmetini ben yapıyorum. Ben banyo yaptırıyor, büyük abdestini yaptırıyorum, yatağa yatırıyorum. O nerede yatarsa bir köşesinde de ben yatıyorum. Ağrıları oluyor, koşuyorum. Bir kırklı bebek nasıl ise benim oğlum da öyle" şeklinde konuştu.

Kaza kurşunu sonucu felç kalan genç, tedavi için yardım bekliyor
Kaza kurşunu sonucu felç kalan genç, tedavi için yardım bekliyor
Kaza kurşunu sonucu felç kalan genç, tedavi için yardım bekliyor
Kaza kurşunu sonucu felç kalan genç, tedavi için yardım bekliyor
Kaza kurşunu sonucu felç kalan genç, tedavi için yardım bekliyor
Kaza kurşunu sonucu felç kalan genç, tedavi için yardım bekliyor

Engelli, Samsun, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Kaza kurşunu sonucu felç kalan genç, tedavi için yardım bekliyor - Son Dakika


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