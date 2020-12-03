Son dakika yaşam: Otizmli çocuklar Beykoz'da Mustafa Ceceli ve atla terapiyle buluştu - Son Dakika

Son dakika yaşam: Otizmli çocuklar Beykoz'da Mustafa Ceceli ve atla terapiyle buluştu

03.12.2020 15:04
Son dakika yaşam: Otizmli çocuklar Beykoz'da Mustafa Ceceli ve atla terapiyle buluştu, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Beykoz Belediyesi "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla ilçedeki otizmli çocukları atla terapi merkezinde renkli bir etkinlikle ağırladı.

Beykoz Belediyesi "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla ilçedeki otizmli çocukları atla terapi merkezinde renkli bir etkinlikle ağırladı. Pop Sanatçısı Mustafa Ceceli ata binen çocuklara eşlik ederek şarkı söyledi.

Beykoz Belediyesi ilçedeki engelli vatandaşların sosyal hayata adaptasyonu amacıyla renkli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Kısa süre önce başlatılan "Atla Terapi" hizmetinden yararlanan çocuklara yönelik düzenlenecek etkinlikte otizmli çocuklar atlarla sevgi dolu bir gün geçirdi.

'3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde otizmli çocuklar ve ihtiyaçlarına dikkat çekmeyi de amaçlayan etkinliğe Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ve Pop Sanatçısı Mustafa Ceceli de katılarak çocukların mutluluklarını paylaştı. Etkinlik öncesi çocuklarla bira araya gelen Ceceli çocukların isteğini kırmayarak şarkı söyledi. Çocuklar ile yakından ilgilenen Başkan Murat Aydın ile Sanatçı Mustafa Ceceli ata binen çocuklara eşlik etti. Beykoz Belediyesi günün anısına çocuklar ve ailelerine çeşitli hediyeler verdi.

Çocukları ata bindirerek gezdiren Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle engellilere dikkat çekmek, yaşamın bir parçası olduklarını hissettirmek adına engelli kardeşlerimizle de birlikteyiz. Bizim Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezimiz var. AKDEM bünyesinde engelli gençlerimizin tedavisinde, terapisinde burada birlikte proje gerçekleştiriyoruz. Her günümüz sağlıkla dolu olsun diyorum. Yaşamın her alanında meydana gelmiş hepsiyle barış içerisinde olursak yaşamdan daha çok mutluluk alacağımızı da ifade etmek isterim. Değerli hemşehrimiz Mustafa Ceceli'ye de bugün bizlerle birlikte olduğu için çok teşekkür ediyorum" dedi.

Beykoz Belediyesine teşekkür eden Sanatçı Mustafa Ceceli, "Ülkemizde 2 buçuk milyondan fazla engelli vatandaşımız var. Dünya Engelliler Günü 3 Aralık bir farkındalık günü. Aynı zamanda da engelli kardeşlerimizin vatandaşlarımızın eksiksiz olarak topluma kazandırılması için gerekli faaliyetlere aslında dikkat çeken bir gün. Engelli çocuklarımız burada atlarla rehabilite oluyorlar. Hatta hiç konuşamayan bir kardeşimizin anne, babasının isminden önce, atının ismini söylediğini burada duyduk. Pandemi şartlarında geçiriyoruz gönül istiyor ki ilerleyen zamanlarda daha fazla engelli bireyimizin topluma katıldığını, kazandığını, kazandırıldığına şahitlik ederiz. Biz de Beykoz'da böyle bir etkinlikte bulunmaktan dolayı çok mutluyuz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Son dakika yaşam: Otizmli çocuklar Beykoz'da Mustafa Ceceli ve atla terapiyle buluştu
Son dakika yaşam: Otizmli çocuklar Beykoz'da Mustafa Ceceli ve atla terapiyle buluştu
Son dakika yaşam: Otizmli çocuklar Beykoz'da Mustafa Ceceli ve atla terapiyle buluştu
Son dakika yaşam: Otizmli çocuklar Beykoz'da Mustafa Ceceli ve atla terapiyle buluştu
Son dakika yaşam: Otizmli çocuklar Beykoz'da Mustafa Ceceli ve atla terapiyle buluştu

Dünya Engelliler Günü, Beykoz Belediyesi, Mustafa Ceceli, Beykoz, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika yaşam: Otizmli çocuklar Beykoz'da Mustafa Ceceli ve atla terapiyle buluştu - Son Dakika


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