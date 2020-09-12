Son dakika yaşam: Şehit mezarlarının bakımı yapıldı bayrakları değiştirildi - Son Dakika

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde bulunan şehit mezarlarının bakımı yapıldı ve bayrakları değitirildi.

Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer, yaptığı açıklamada, "İlçemizde bulunan şehit mezarlarımızın taşlarını değiştirip çevre düzenleme çalışmalarını Kaymakamlık ile yaptığımız ortak çalışma ile gerçekleştirdik. Ayrıca tüm şehit mezarlarımıza yeni Türk bayrağı astık. Vatanın bölünmez bütünlü için mücadele edip can veren tüm şehitlerimize rahmet diliyorum. Özverili çalışmalarından dolayı ustamız Ümit Daşdemir'e ve ekibine teşekkür ediyorum;;" dedi. - KÜTAHYA