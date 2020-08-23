Son dakika yaşam: Şehit yakınlarından Eren Bülbül'ün ailesine ziyaret
Son dakika yaşam haberine göre Batman'ın Sason ilçesinde faaliyet yürüten Şehit Aileleri Gazilerle Yarımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik, Trabzon şehidi Eren Bülbül'ün ailesine destek ziyaretinde bulundu.
Batman'ın Sason ilçesinde faaliyet yürüten Şehit Aileleri Gazilerle Yarımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik, Trabzon şehidi Eren Bülbül'ün ailesine destek ziyaretinde bulundu.
Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar eden ve girdikleri evi gösterirken teröristlerin açtığı ateşle jandarma astsubay başçavuş Ferhat Gedik ile birlikte şehit olan Eren Bülbül'ün Maçka'daki ailesini ziyaret eden Çelik, şehit Bülbül'ün ailesi ile birlikte şehitliğe giderek mezarı başında dua etti. Şehit Eren Bülbül'ün annesine bir plaket takdim eden Başkan Çelik, Eren Bülbül'ün ailesinin bütün şehit ailelerine emanet olduğunu ifade etti. Başkan Çelik, teröristlerin kendinin de çocuk yaşta olan biri 11 ve diğeri de henüz 12 yaşında olan 2 kız kardeşini acımasızca öldürdüğünü kaydederek, katillerin Türk Kürt ayırımı yapmadan gittikleri her yerde benzer katliamlar yaptığını sözlerine ekledi. - BATMAN
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2020 12:55
Kaynak: İHA
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