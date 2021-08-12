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Selin vurduğu 'Zafer Köyü'nde yaralar sarılıyor - Son Dakika

Selin vurduğu 'Zafer Köyü'nde yaralar sarılıyor

12.08.2021 17:35

Selin vurduğu 'Zafer Köyü'nde yaralar sarılıyor Bartın'da sel felaketinden en çok etkilenen Ulus ilçesine bağlı Zafer köyünde yaralar sarılıyor.

Selin vurduğu 'Zafer Köyü'nde yaralar sarılıyor

BARTIN - Bartın'da sel felaketinden en çok etkilenen Ulus ilçesine bağlı Zafer köyünde yaralar sarılıyor. Bölgede bir taraftan hasar tespit çalışmaları sürerken askerler ve polisler de vatandaşların en büyük destekçisi oldu.

Bartın'da dün sabaha karşı başlayan ve Ulus ilçesine bağlı Zafer köyünde büyük bir yıkım geride bırakan sel sonrası hasar tespit ve enkaz kaldırma çalışmaları başladı. Başta Bartın, Karabük, Zonguldak illeri olmak üzere ilçe ve belde belediyelerine ait iş makineleri, su tankerleri, itfaiye araçları bölgede vatandaşlara destek oluyor.

Başkent EDAŞ firması yetkilileri de köyün ortasında yıkılan devasa elektrik direğini onarmak için çalışmalarını aralıksız sürdüryor.

Askerler ve polisler vatandaşın yanında

Bartın İl Jandarma Komutanlığı ile Bartın Emniyet Müdürlüğü ekipleri evleri ve işyerleri selden zarar gören ve çamur içerisinde kalan vatandaşların imdadına yetişti. Ellerine kürekleri alan askerler ve polisler çamur temizledi.

Selzedelerden Adil Turgut, oğlu ile arasında geçen diyaloğu anlattı. Oğlunun evin sel altında kaldığını söylemesi üzerine üzülmediğini evi yeniden tadilat yapabileceklerini anlatan Turgut, "Allah Razı olsun devletten herkesten Allah razı olsun. Evim vardı burada ineğim vardı, ineğim öldü. Yapacak bir şey yok.3 buçuk metre suyun boyu var. Ben hiç panik olmadım. Evim o kadar suda yıkılmadı. Herkes burada herkesten Allah razı olsun. Mahallenin tamamı suyun altında en çok su burada var" diye konuştu.

Akülü arabası sel altında kaldı

"Engelli aracımı kaybettim en çok ona üzüldüm"

Selde engelli aracını kaybettini ifade eden engelli Mustafa Acar, "Eşya Falan kalmadı ama kimsenin aklına eşya gelmiyor. O an can daha önemli. Özürlü arabam var en çok ona üzüldüm. Arabam olmazsa ben bitmişim. Devletimizden milletimizden Allah razı olsun. Defalarca bana sordular yardım edelim diye. Herkes burada görevinin başında. Herkes ellerinden geleni yapıyor" şeklinde konuştu.

Öte yandan köyün iki yakasını bir araya getiren köprünün çökmesi üzerine bölgeye yeni bir köprü yapılması için çalışma başlatıldı. Zafer köyündeki çalışmalar aralıksız sürüyor.

Selin vurduğu 'Zafer Köyü'nde yaralar sarılıyor
Selin vurduğu 'Zafer Köyü'nde yaralar sarılıyor
Selin vurduğu 'Zafer Köyü'nde yaralar sarılıyor
Selin vurduğu 'Zafer Köyü'nde yaralar sarılıyor
Selin vurduğu 'Zafer Köyü'nde yaralar sarılıyor
Selin vurduğu 'Zafer Köyü'nde yaralar sarılıyor
Selin vurduğu 'Zafer Köyü'nde yaralar sarılıyor
Selin vurduğu 'Zafer Köyü'nde yaralar sarılıyor
Selin vurduğu 'Zafer Köyü'nde yaralar sarılıyor
Selin vurduğu 'Zafer Köyü'nde yaralar sarılıyor
Selin vurduğu 'Zafer Köyü'nde yaralar sarılıyor
Selin vurduğu 'Zafer Köyü'nde yaralar sarılıyor
Selin vurduğu 'Zafer Köyü'nde yaralar sarılıyor
Selin vurduğu 'Zafer Köyü'nde yaralar sarılıyor
Selin vurduğu 'Zafer Köyü'nde yaralar sarılıyor
Selin vurduğu 'Zafer Köyü'nde yaralar sarılıyor

Bartın, Mevla, Ulus, Sel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Selin vurduğu 'Zafer Köyü'nde yaralar sarılıyor - Son Dakika


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