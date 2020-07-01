Son dakika yaşam: TÜİK Bölge Müdürlüğü'ne Aydınlı Müdür - Son Dakika

Son dakika yaşam: TÜİK Bölge Müdürlüğü'ne Aydınlı Müdür

Gelen son dakika haberine göre Türkiye İstatistik Kurumu'nun Aydın ve Muğla'yı da kapsayan Denizli Bölge Müdürlüğü'ne Özer Coşkun atanmıştı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun Aydın ve Muğla'yı da kapsayan Denizli Bölge Müdürlüğü'ne Özer Coşkun atanmıştı. Coşkun Denizli'deki görevine başladı.

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Özer Coşkun 1977 yılında Aydın Çine ilçesi kırsal Soğukoluk Mahallesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini bu Aydın'da tamamlayan Coşkun, 1999 yılında Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümünden mezun oldu.


2002-2003 yılları arasında gıda sektöründe faaliyet gösteren çeşitli şirketlerde Gıda Mühendisi olarak çalıştı. 2003-2006 yılları arasında Adalet Bakanlığına bağlı Dalaman Tarım Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda 'İdare memuru' olarak görev yaptı. 2006 yılında Türkiye İstatistik Kurumu Nevşehir Bölge Müdürlüğü'nde 'TÜİK Uzman Yardımcısı' olarak göreve başladı. 2010 yılında 'TÜİK Uzmanı' olarak terfi aldı. 2017 yılında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalında Tezli Yüksek Lisansını tamamladı. Halen Selçuk Üniversitesinde İktisat Doktora programına devam etmektedir.


2013-2020 yılları arasında TÜİK Van Bölge Müdürü olarak görev yapan Özer Coşkun, 29 Haziran 2020 tarihinde TÜİK Denizli Bölge Müdürü olarak görev yapmaya başlarken, evli ve 3 çocuk babası. - MUĞLA

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Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 10:24 Kaynak: İHA

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