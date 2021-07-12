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Türkiye'den uzanan yardım eli Afrika'daki çocukların yüzünü güldürüyor - Son Dakika

Türkiye'den uzanan yardım eli Afrika'daki çocukların yüzünü güldürüyor

12.07.2021 12:56

Türkiye'den uzanan yardım eli Afrika'daki çocukların yüzünü güldürüyor Mardin'den yola çıkıp Türkiye'den uzanan yardım eli Afrika'daki çocukların yüzünü güldürüyor.

Türkiye'den uzanan yardım eli Afrika'daki çocukların yüzünü güldürüyor

KAMPALA - Mardin'den yola çıkıp Türkiye'den uzanan yardım eli Afrika'daki çocukların yüzünü güldürüyor.

Türkiye genelinde müzik sınıfları ve sanat okulları açarak çocukların ücretsiz sanat eğitimine ulaşmasını sağlayan Çocuklar İçin Çal Derneği kurulduğu günden beri dil, din ve ırk ayrımı yapmaksızın çocuğun olduğu her yere yardım eli uzatmaya devam ediyor. Pandemi sürecinde ülkemizin ve dünyamızın yaşadığı sosyoekonomik sıkıntıları göz önünde bulundurarak sosyal çalışmalar yapmaya başlayan ÇİÇAD ailesi başta Türkiye'deki ihtiyaç sahibi çocuklar olmak üzere Afrika'daki yetim ve öksüz çocuklara da yardım eli uzattı. İlk olarak geçtiğimiz aylarda Uganda'da 2 binden fazla çocuğa yardım edildi. Yakın zamanda Kenya'da da binden fazla çocuğa yardımlar yaptı. Türkiye'yi müzik yaparak otostopla gezerken mendil satan bir çocuğun hikayesinden etkilenen, gezen İtalyan olarak bilinen ÇİÇAD kurucu başkanı İbrahim Yalçın, "2016 yılından beri sosyal medyadan destekçilerimiz sayesinde çocuğun olduğu her yere sanatımızı ve yardımlarımızı götürdük. Afrika'da ki çocuklara ulaşmak bizim en çok istediğimiz bir şeydi. Orda ki çocuklara yardımlarımızla birlikte kültürümüzü tanıtan müziklerimizi de götürdük birlikte halaylar türküler söyleyerek çocuklarımıza unutulmaz anlar yaşatmaya çalıştık. Uganda ve Kenya da ki yardımlarımızın en doğru yere ulaşması konusunda yardımcı olan Uganda Kampala büyükelçimiz Kerem Alp beye ve Kenya Nairobi büyükelçimiz Ahmet Cemil Miroğlu'na sonsuz teşekkür ederiz" dedi.

Gittikleri yerde büyük elçilerin desteklerini aldıklarını söyleyen Yalçın, "Büyükelçilerimizin destekleriyle bugün burada bir köyde yaklaşık 70 tane ailemize erzak kolisi dağıttık. 30 küsur çocuğumuza da kırtasiye malzemesi ve giysi dağıttık. Görüyorsunuz zaten o kadar muhtaçlar ki ve hepsi de apayrı güzel. Bizi çok güzel ağırladılar ve çok güzel karşıladılar. Birazdan başka köylere gideceğiz. 700'den fazla erzak kolimiz olacak. Onların hepsini dağıtacağız ailelere ve çocuklara. Sonra da ülkemize geri döneceğiz" diye konuştu.

Derneğin yönetim kurulu üyesi Berfin Uluman ÇİÇAD ailesi olarak her zaman çocukların yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, destek olan herkese teşekkür etti. Dernek yönetim kurulu üyesi Türkü Bingöl, çocukların birer gelecek olduğunu ve imkanları sayesinde her çocuğa hem sosyal yardım hem de sanatsal yardım yapmaya devam edeceklerini kaydetti.

Türkiye'den uzanan yardım eli Afrika'daki çocukların yüzünü güldürüyor
Türkiye'den uzanan yardım eli Afrika'daki çocukların yüzünü güldürüyor
Türkiye'den uzanan yardım eli Afrika'daki çocukların yüzünü güldürüyor
Türkiye'den uzanan yardım eli Afrika'daki çocukların yüzünü güldürüyor
Türkiye'den uzanan yardım eli Afrika'daki çocukların yüzünü güldürüyor

Türkiye, Afrika, Mardin, Müzik, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Türkiye'den uzanan yardım eli Afrika'daki çocukların yüzünü güldürüyor - Son Dakika


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