Son dakika... Van Valisi Bilmez şehit aileleri ile görüştü - Son Dakika

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Emin Bilmez, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Özel Harekat Polisi Halil Hamuryen ve Burhan Öner'in aileleriyle video konferans yöntemiyle görüştü.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Bilmez, beraberindeki İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tarık Kuşman ile Valilik makamından video konferansa bağlandı.

Video konferansa Şehit Özel Harekat Polisi Halil Hamuryen'in eşi Özlem Hamuryen, Burhan Öner'in eşi Kamile Öner katıldı.

Şehitlere rahmet dileyen Bilmez, 15 Temmuz'da ülkenin büyük bir ihanete uğradığını söyledi.

Vatandaşların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla alanlara inerek darbecilerin karşısında tek yürek durduğunu belirten Bilmez, "Bunun sonucunda şehitlerimiz, yaralılarımız oldu. Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Bizlere şefaatçi eylesin. Şehitlik herkese nasip olmaz." diye konuştu.

Şehit ailelerinin kendilerine emanet olduğunu ve onlara minnet duyduklarını ifade eden Bilmez, "Şehitlerimize layık olmalıyız. Siz onların aileleri olarak vakur bir duruş sergilemelisiniz. Her zaman sizlerin yanındayız ve kapımız sonuna kadar açıktır." dedi.

Özlem Hamuryen ve Kamile Öner ise devletin her zaman yanlarında olduğunu belirterek bugün de kendilerini unutmayan Bilmez'e teşekkür etti.