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Son dakika: Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Selim Yaşar, hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika: Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Selim Yaşar, hayatını kaybetti

02.09.2021 10:38

Son dakika: Gıda, tarım, sanayi alanında birçok şirketle hizmet veren Yaşar Holding'in patronu Mustafa Selim Yaşar (65), geçirdiği ani gelişen rahatsızlık sebebiyle bu sabah yaşamını yitirdi.

Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Selim Yaşar, 2 Eylül 2021 Perşembe günü sabaha karşı vefat etti. Ani gelişen rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Yaşar 65 yaşındaydı.

YAŞAR HOLDİNG'DEN AÇIKLAMA

Yaşar Holding'den yapılan açıklamada, "Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı, sanayici, hayırsever iş insanı Mustafa Selim Yaşar, ani gelişen rahatsızlık sebebiyle 2 Eylül 2021 Perşembe günü sabaha karşı vefat etmiştir. Cenazeye ilişkin bilgiler kamuoyuyla ayrıca paylaşılacaktır. Yaşar Ailesi'ne, sevenlerine ve Topluluğumuza başsağlığı dileriz." denildi.

MUSTAFA SELİM YAŞAR KİMDİR?

1956 İzmir doğumlu olan Selim YAŞAR; 1976 yılında Paris-Academi Arqueille Sorbonne, 1980 yılında NYU Üniversitesi ve 1981 New York-Pace Üniversitesi İşletme-Finans bölümünden mezun olmuş ve iş hayatına 1981 yılında Yaşar Dış Ticaret A.Ş'de başlamıştır. 1988-1996 yılları arasında Yaşar Holding A.Ş.'de yönetim pozisyonunda çeşitli görevler üstlenen Yaşar, EBSO Yönetim Kurulu Üyeliği, Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Meclis Başkanlığı görevlerinde bulunmuş, ayrıca kurucu üyesi olduğu ESİAD&#39;da da dört yıl süre ile Başkan Vekilliği görevini üstlenmiştir.

2004-2009 yılları arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekilliği ve Karşıyaka Belediyesi Meclis Üyeliği görevlerinde bulunan Sayın Selim YAŞAR , İzmir Teknopark A.Ş., BDS İş Geliştirme Ltd. Şti. ve Yüzey İnşaat Taahhüt A.Ş. şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yapmıştır.

2015 yılından bu yana Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı görevini sürdüren Mustafa Selim Yaşar ayrıca, Yaşar Topluluğu iştiraklerinde yönetim kurulu başkanı, başkan vekili ve yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmıştır. Selim Yaşar, Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Özel Uygulama Merkezi ve İş Uygulama Merkezi Aile Birliği Başkanlığı'nın yanı sıra birçok sivil toplum örgütünde aktif olarak görev almıştır.

YAŞAR HOLDİNG'E AİT MARKALAR

Dyo Boya

Pınar Süt

Pınar Su

Pınar Foods

Viking Kağıt

Çamlı Yem Besicilik

Altın Yunus

Bintur

Desa Elektrik

Desa Enerji

Yadex

Yaşar Bilgi İşlem

Yaşar Dış Ticaret

Son dakika: Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Selim Yaşar, hayatını kaybetti

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Son Dakika Ekonomi Son dakika: Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Selim Yaşar, hayatını kaybetti - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR (2)
  • şenol çolak: ya ısde bu dunya ne holdıng baskanı tanıyo ne patron ne unlu nede kral.ıscının hakkını yedıysen vay halıne calmadan holdıng kurulmaz emekcının sımdı hesap zamanı ALLAH sana bu dunyada yaptıklarnla muamma eylesın Cevap Yaz 18 10 Yayından Kaldır
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