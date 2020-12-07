Son Dakika | Yasemin'i öldürüp cesedini yol kenarına atan eski nişanlı tutuklandı

Edinilen son dakika haberine göre ANKARA'da, otomobilde barışma teklifini kabul etmeyince tartıştığı eski nişanlısı Yasemin Aydın'ı (41) tabancayla ateş ederek öldürdükten sonra cesedini TEM Otoyolu Sakarya mevkiinde yol kenarına atan Fatih Alşan (41), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ANKARA'da, otomobilde barışma teklifini kabul etmeyince tartıştığı eski nişanlısı Yasemin Aydın'ı (41) tabancayla ateş ederek öldürdükten sonra cesedini TEM Otoyolu Sakarya mevkiinde yol kenarına atan Fatih Alşan (41), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Fatih Alşan, geçen Cuma günü eski nişanlısı Yasemin Aydın'ı konuşmak için aracıyla Akyurt ilçesindeki evinden aldı. Aydın, Fatih Alşan'ın barışma isteğini kabul etmeyince çift arasında tartışma çıktı. Fatih Alşan, tartışma sırasında araçtan inmek isteyen Yasemin Aydın'ı tabancayla göğsünden vurdu. Yasemin Aydın'ın öldüğünü anlayan Fatih Alşan, otoyoldan İstanbul yönüne devam etti. Cesedi TEM Otoyolu Sakarya geçişinde yol kenarına atan Fatih Alşan, İstanbul'a doğru yola devam ederken, polis olan bir yakınını arayarak, cinayeti işlediğini söyledi. Alşan, İstanbul'da yakalanarak Ankara'ya getirildi. Yasemin Aydın'ın cesedi de yol kenarında bulundu. Fatih Alşan, İl Jandarma Komutanlığındaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Fatih Alşan, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Fatih Alşan'ın, mahkemedeki ifadesinde, Yasemin Aydın'ı nişanlıyken kendisini aldattığı için öldürdüğünü söylediği belirtildi.

Fatih Alşan, İl Jandarma Komutanlığındaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Fatih Alşan, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Fatih Alşan'ın, mahkemedeki ifadesinde, Yasemin Aydın'ı nişanlıyken kendisini aldattığı için öldürdüğünü söylediği belirtildi.

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