6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesiyle ilgili dava mayıstan ocak ayına çekildi

İsmailağa cemaatiyle bağlantılı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızının 6 yaşındayken cemaat üyesi Kadir İstekli ile evlendirmesi büyük yankı uyandırdı. Şu anda 29 yaşında olan H.K.G adlı kadının şikayetiyle yeniden gündem olan olay hakkında hazırlanan iddianame kapsamında Yusuf Ziya Gümüşel, Kadir İstekli ve Fatıma Gümüşel'in tutuklanması talep edildi.

DAVA MAYIS AYINDAN OCAK AYINA ÇEKİLDİ

Bu gelişmelerin ardından yeni bir gelişme daha yaşandı. 22 Mayıs'ta görülmesi beklenen dava, 30 Ocak'a çekildi. Bu sayede Türkiye'nin günlerce konuştuğu olayın davası 5 ay öne alınmış oldu.

AK PARTİ'DEN "DAVA YAKIN TARİHE ÇEKİLSİN" ÇAĞRISI DA GELMİŞTİ

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş bugün gerçekleştirdiği açıklamada "6 yaşındaki gelin" olayına da değinmiş ve davanın olabilecek en erken tarihe çekilmesi çağrısında bulunmuştu. Kurtulmuş şöyle konuşmuştu: "Dava mümkün olduğu en yakın tarihe çekilmelidir. Örtbas söz konusuysa en ortaya çıkması lazım. Hassasiyet gereken bir konu hakkında en kısa zamanda karar verilmelidir. Sanıkların tutuksuz ya da tutuklu yargılanmasına da mahkeme karar verir."