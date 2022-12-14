6 yaşında evlendirilme skandalı davasında Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'yi henüz 6 yaşındayken 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikâhla evlendirmesine ilişkin iddianame kabul edildi. H.K.G. 6 yaşından beri Kadir İstekli tarafından cinsel istismara uğradığını belirterek Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu.

2 İSİM HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Davaya müdahil olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın duruşmanın öne çekilmesi talebi ve sanıklar hakkındaki tutuklu yargılama talebinin ardından bugün yaşanan yeni gelişmede Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.