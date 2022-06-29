Son dakika... Yaşlı adam 5. kattan atlamak istedi, son anda polis kurtardı... Duygusal anlar kamerada - Son Dakika
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Son dakika... Yaşlı adam 5. kattan atlamak istedi, son anda polis kurtardı... Duygusal anlar kamerada

29.06.2022 10:38

Son dakika gelişmesine göre Yaşlı adam 5. kattan atlamak istedi, son anda polis kurtardı.

Yaşlı adam 5. kattan atlamak istedi, son anda polis kurtardı... Duygusal anlar kamerada

TEKİRDAĞ Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşlı adam, 5. kattaki evinin penceresinden atlamak üzereyken polis kurtardı. 80 yaşındaki Recep G., ambulansa götürüldüğü sırada, "Neden öyle bir şey yaptın" diyen gazeteciye, "Öyle icap etti. Ne desem yalan olur. Ama kafam yerinde daha" diye konuştu.

Havuzlar Mahallesi Anneler Caddesi üzerinde tek başına yaşadığı 5. kattaki evinin camına çıkan 80 yaşındaki Recep G. metrelerce yüksekten aşağıya atlamak istedi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, yaşlı adamın evine girdi.

Camdan atlamak isteyen Recep G. "Kimse yaklaşmasın, atarım kendimi" demesi üzerine itfaiye ekipleri branda gerdi. Eve girmeyi başaran polis ekipleri, yaşlı adamın aniden yanına yaklaşıp, elinden tutarak 5. kattan aşağıya atlamasını engelledi.

Duygusal anlar yaşandı

Recep G., ambulansa götürüldüğü sırada, "Neden öyle bir şey yaptın" diyen gazeteciye, "Öyle icap etti. Ne desem yalan olur. Ama kafam yerinde daha" diye konuştu. Cama çıktığına da pişman olduğunu ifade eden Recep G., "O kadar ekibi buraya getirdiğime cidden üzüldüm" dedi.

Durumu iyi

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Recep G. ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Recep G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

YORUMLAR
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5'inci kattan atlamak istedi, son anda polis kurtardı 5'inci kattan atlamak istedi, son anda polis kurtardı Vatandaşın tepkisiyle karşılaşan çekçekçinin bahanesi pes dedirtti Vatandaşın tepkisiyle karşılaşan çekçekçinin bahanesi pes dedirtti
Kaynak: İHA

Tekirdağ, Çorlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Yaşlı adam 5. kattan atlamak istedi, son anda polis kurtardı... Duygusal anlar kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika... Yaşlı adam 5. kattan atlamak istedi, son anda polis kurtardı... Duygusal anlar kamerada - Son Dakika
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