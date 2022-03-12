Son dakika... Yaşlı adam kavga ettiği genci bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
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Son dakika... Yaşlı adam kavga ettiği genci bıçaklayarak öldürdü

12.03.2022 15:09

Son dakika haberi... Yaşlı adam kavga ettiği genci bıçaklayarak öldürdü Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kavgada, sokak ortasında bıçaklanan genç hayatını kaybetti.

Yaşlı adam kavga ettiği genci bıçaklayarak öldürdü

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kavgada, sokak ortasında bıçaklanan genç hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay gece 02.00 sıralarında Mahmudiye mahallesi Yıldıztepe Sokak üzerinde meydana geldi. Ahmet Şahinile Serhat Kaçararasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. O sırada Ahmet Şahin, elindeki bıçakla Serhat'ı bacağından yaraladı. Kanlar içinde kalan genç olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ana damarı kesilen genç, ilk tedavinin ardından ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Şüpheli Ahmet Şahin, suç aleti bıçakla yakalanarak gözaltına alındı. Genç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 5 saat sonra hayatını kaybetti. Şüpheli Sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi.

Son dakika... Yaşlı adam kavga ettiği genci bıçaklayarak öldürdü
Son dakika... Yaşlı adam kavga ettiği genci bıçaklayarak öldürdü
Son dakika... Yaşlı adam kavga ettiği genci bıçaklayarak öldürdü

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Ahmet Şahin, İnegöl, Bursa, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Yaşlı adam kavga ettiği genci bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika


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