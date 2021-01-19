Yaşlı adamı ölümden komşuları kurtardı - Son Dakika

Yaşlı adamı ölümden komşuları kurtardı

19.01.2021 09:19

Samsun'da evinde çıkan yangında dumandan dış kapıyı bulamayıp şişesinin üzerine düşerek yaralanan yaşlı adamı komşuları ölümden kurtardı.

Samsun'da evinde çıkan yangında dumandan dış kapıyı bulamayıp şişesinin üzerine düşerek yaralanan yaşlı adamı komşuları ölümden kurtardı. Hastaneye kaldırılan yaşlı adam tedavi altına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinin Çatalarmut Mahallesi'nde saat 23.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan ve çöplerden kağıt atıkları toplayarak geçimini sağlayan Mustafa Tosun (64), yanan sobadan aldığı külü teneke içinde atık kağıt bulunan odasına bıraktı. Bu sırada tenekeden yargın çıktı. Sobanın yanında uyurken bir anda evin içini duman kapladı. Uyanıp evden çıkmaya çalışan yaşlı adam dumandan evin kapısını bulamayınca düşerek şişe ile eli kesilip yaralandı.

Feryat ederek yardım isteyen Mustafa Tosun'un yardımına akrabası olan komşuları yetişti. Elinden yaralanan Mustafa Tosun, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi alındı. Yangına Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri müdahale ederek söndürdü.

Yaşlı adam ölümden kendisini komşusu olan akrabasının kurtardığını belirterek, "Gelmeselerdi ölmüştüm" dedi.

(Muhammer Ay/İHA)

Yaşlı adamı ölümden komşuları kurtardı
Yaşlı adamı ölümden komşuları kurtardı
Yaşlı adamı ölümden komşuları kurtardı
Yaşlı adamı ölümden komşuları kurtardı

Mustafa Tosun, İlkadım, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yaşlı adamı ölümden komşuları kurtardı - Son Dakika


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