Son dakika! Yaşlı kadın evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu - Son Dakika

Yaşlı kadın evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu

ERZURUM - Erzurum'da yaşlı kadın boğazı kesilmiş halde evinde ölü bulundu.

Alınan bilgilere göre, olay Palandöken ilçesine bağlı Abdurrahman Gazi mahallesi TOKİ Konutları B-17 Blokta meydana geldi. Annesi 76 yaşında ki Melek Bulut'u ziyaret etmek için evine gelen kızı eve girdiğinde yaşlı kadının boğazı kesilerek öldürülmüş halde buldu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin inceleme yaptığı olayda kapıda zorlanma olmadığı belirtildi. Apartmanın 7. Katında meydana gelen olayda Melek Bulut'un boğazı kesilerek öldürüldüğü belirlendi.

Olayı duyan Bulut'un yakınları apartman önünde sinir krizi geçirdi.

Bulut'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı