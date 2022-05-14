Son dakika... Yaşlı kadının kamyonetin altında kaldığı anlar kamerada - Son Dakika
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Son dakika... Yaşlı kadının kamyonetin altında kaldığı anlar kamerada

14.05.2022 00:57
Son dakika... Yaşlı kadının kamyonetin altında kaldığı anlar kamerada

Son dakika habere göre Karabük'te yaşlı kadının geri geri gelen kamyonun altında kalarak ağır yaralandığı feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Karabük'te yaşlı kadının geri geri gelen kamyonun altında kalarak ağır yaralandığı feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Bağ-Essan Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Çetin K. idaresindeki 78 ALL 680 plakalı kamyonet, geri geri geldiği sırada aracın arkasından geçmekte olan Mehman Çimen'e (78) çarptı. Kamyonetin altında kalan yaşlı kadın ağır yaralandı. Çimen'in aracın altında fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Araç sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kamyonetin çarpmasıyla yere yığılan kadını altına aldığı ve sürücünün daha sonra aracını ileriye doğru hareket ettirdiği yer alıyor.

Olayla ilgili inceleme çalışmaları sürüyor. - KARABÜK

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Kamyonet, Karabük, Polis, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Yaşlı kadının kamyonetin altında kaldığı anlar kamerada - Son Dakika


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