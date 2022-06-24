Arif Uzun'un 2015 yılında vefat eden eşini ziyarete geldiği tahmin edilirken, yaşlı şahsın cenazesi kesin ölüm nedeninin tespiti için Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Polisin araştırması sonrası isminin Arif Uzun(77) olduğu belirlenen şahsın 112 ekipleri tarafından yapılan sağlık kontrolünde

Kaynak: AA

Çorum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika! Yaşlı şahıs mezarlıkta ölü bulundu - Son Dakika

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