Son dakika! Yaşlı şahıs mezarlıkta ölü bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika! Yaşlı şahıs mezarlıkta ölü bulundu

24.06.2022 19:01

Son dakika haber: Çorum'da eşinin kabrini ziyarete gittiği tahmin edilen yaşlı şahıs mezarlıkta hayatını kaybetti.

Çorum'da eşinin kabrini ziyarete gittiği tahmin edilen yaşlı şahıs mezarlıkta hayatını kaybetti.

Akşam saatlerinde Çorum Ulu Mezarlık'ta belediye mezarlık görevlisi, yaşlı bir sahsı mezarlık üzerinde cansız yatarken buldu.

Görevlinin 112'yi arayarak ihbarda bulunması üzerine Ulu Mezarlığa polis ve sağlık görevlileri sevk edildi.

Polisin araştırması sonrası isminin Arif Uzun(77) olduğu belirlenen şahsın 112 ekipleri tarafından yapılan sağlık kontrolünde

hayatını kaybettiği belirlendi.

Arif Uzun'un 2015 yılında vefat eden eşini ziyarete geldiği tahmin edilirken, yaşlı şahsın cenazesi kesin ölüm nedeninin tespiti için Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.

YORUMLAR
500
AK Parti Çorum İl Başkanı Ahlatcı: 'Cumhurbaşkanımızın karşısına aday çıkarmaya cesaret edemeyen bu yapay masaya 16. seçim mağlubiyetini Cumhur... AK Parti Çorum İl Başkanı Ahlatcı: 'Cumhurbaşkanımızın karşısına aday çıkarmaya cesaret edemeyen bu yapay masaya 16. seçim mağlubiyetini Cumhur... 'Milli Mücadele'de Karadeniz' sempozyum ve çalıştayı Çorum'da başladı 'Milli Mücadele'de Karadeniz' sempozyum ve çalıştayı Çorum'da başladı
Kaynak: AA

Çorum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika! Yaşlı şahıs mezarlıkta ölü bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:56 Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin dava düşürüldü
18:43 Milan'ın şampiyonluk kutlamalarında kendisine sataşan Zlatan Ibrahimovic'e sert cevap verdi
18:19 Ahsen TV muhabiri Bülent Yapraklıoğlu, Eminönü Meydanı'nda şiddet görmesiyle ilgili konuştu
18:08 Jorge Jesus, Luiz Gustavo'nun performansından memnun kalmadı! Fenerbahçe'de ayrılık yaşanabilir
17:47 Orman yangınları hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, idam tartışmalarına değindi
17:25 Fenerbahçe'nin milli yıldızı Ferdi'ye Premier Lig'den talip çıktı! Minimum 17 milyon euro bonservis bekleniyor
17:11 Bakan Yanık'tan 4 milyon haneyi ilgilendirecek açıklama: Aile destek programı başvuruları 27 Haziran'da başlayacak
17:03 Marmaris'teki yangın bölgesini inceleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama geldi: Yangının büyümesi engellendi
17:02 Fenerbahçe'nin kamp programı netleşti! İşte oynanacak hazırlık karşılaşmaları
16:34 Oyuncu ve model Julia Fox, sokaktaki giyim tarzıyla gündem oldu! "Halka hizmet sunuyorum" dedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2022 19:17:32. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika! Yaşlı şahıs mezarlıkta ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement