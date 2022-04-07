Son dakika: Yatağan'da orman yangını - Son Dakika
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Son dakika: Yatağan'da orman yangını

07.04.2022 17:28
Son dakika: Yatağan'da orman yangını

Son dakika 3. sayfa haberi... Muğla'nın Yatağan ilçesi kırsal Katrancı Mahallesi ile Çallı mevkii arasında orman yangını başladı.

Muğla'nın Yatağan ilçesi kırsal Katrancı Mahallesi ile Çallı mevkii arasında orman yangını başladı.

Yol üzerinde bulunan otluk alanda başlayan orman yangını, vatandaşların ihbarı sonrası bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Yatağan ve Milas İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Yoğun fıstık çamının bulunduğu ve yöre halkının tek geçim kaynağı olan bölgede başlayan orman yangınına itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor.

Bölgede rüzgarın şiddetli olması nedeniyle alevlerin çevreye çabuk yayıldığı öğrenildi. - MUĞLA

Son dakika: Yatağan'da orman yangını

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Büyükşehir Belediyesi, Yatağan, İtfaiye, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Yatağan'da orman yangını - Son Dakika


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