Üye Girişi
Son dakika... YATAĞINDA ÖLÜ BULUNAN GAMZE'NİN ANNESİ GELİNİM VE ANNESİNDEN ŞÜPHELENİYORUM - Son Dakika

Son dakika... YATAĞINDA ÖLÜ BULUNAN GAMZE'NİN ANNESİ GELİNİM VE ANNESİNDEN ŞÜPHELENİYORUM

26.01.2022 13:32

Son dakika haberi: MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yatağında ölü bulunan Gamze Sakallıoğlu'nun (17) hayatını kaybetmesi ile ilgili gözaltına alınan baba M.H.S. (53) ile annesi T.S. adliyeye sevk edildi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yatağında ölü bulunan Gamze Sakallıoğlu'nun (17) hayatını kaybetmesi ile ilgili gözaltına alınan baba M.H.S. (53) ile annesi T.S. adliyeye sevk edildi. Anne T.S. görüntü çeken gazetecilere Kızımın ölümüyle ilgili gelinim ve annesinden şüpheleniyorum dedi.

Mazı Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan Gamze Sakallıoğlu, 24 Ocak saat 07.30 sıralarında evde kendisini uyandırmak için odaya giren annesi tarafından yatağında hareketsiz bulundu. 112'ye yapılan ihbarın ardından olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri, Gamze'nin yaşamını yitirdiğini belirlendi. Herhangi bir sağlık sorunu olmadığı ifade edilen Sakallıoğlu'nun boynunda izler olduğu tespit edildi. Gamze'nin cansız bedeni, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Sakallıoğlu'nun ölümünün ardından otopsi raporu çıktı. Raporda, Gamze'nin boyun kemiğinin kırıldığı belirlendi. Şüpheli ölüm ile ilgili Gamze'nin babası M.H.S. ile annesi T.S. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan anne T.S. ile baba M.H.S adliyeye sevk edildi. Anne T.S. görüntü çeken gazetecilere, Hakkımın aranmasını istiyorum. Kızımı yatağında ölü buldum. Kızımın ölümüyle ilgili gelinim ve annesinden şüpheleniyorum dedi. Öte yandan Gamze Sakallıoğlu'nun cenazesinin henüz yakınları tarafından morgdan teslim alınmadığı belirtildi.

Son dakika... YATAĞINDA ÖLÜ BULUNAN GAMZE'NİN ANNESİ GELİNİM VE ANNESİNDEN ŞÜPHELENİYORUM
Son dakika... YATAĞINDA ÖLÜ BULUNAN GAMZE'NİN ANNESİ GELİNİM VE ANNESİNDEN ŞÜPHELENİYORUM
Son dakika... YATAĞINDA ÖLÜ BULUNAN GAMZE'NİN ANNESİ GELİNİM VE ANNESİNDEN ŞÜPHELENİYORUM

YORUMLAR
500

Bodrum, Otopsi, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... YATAĞINDA ÖLÜ BULUNAN GAMZE'NİN ANNESİ GELİNİM VE ANNESİNDEN ŞÜPHELENİYORUM - Son Dakika


Cinsel organını kesti, cesedi parçaladı! Asitle yok edecekken, fosseptiğe attı Cinsel organını kesti, cesedi parçaladı! Asitle yok edecekken, fosseptiğe attı         
13:32
Kazdıkça daha fazlası çıkıyor! Kanada'da bir yatılı kilise okulunun bahçesinde 93 mezar daha ortaya çıktı Kazdıkça daha fazlası çıkıyor! Kanada'da bir yatılı kilise okulunun bahçesinde 93 mezar daha ortaya çıktı         
12:27
Şizofren evlat anne katili oldu! Boğazını kesti Şizofren evlat anne katili oldu! Boğazını kesti         
11:34
THY, öğlene kadar 131 sefer yapacak! İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar normale dönüyor THY, öğlene kadar 131 sefer yapacak! İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar normale dönüyor         
11:12
Kerimcan Durmaz ve arkadaşları kara kışa aldırmadı! İç çamaşırlarıyla poz verdiler Kerimcan Durmaz ve arkadaşları kara kışa aldırmadı! İç çamaşırlarıyla poz verdiler         
11:10
Fed kararı öncesi gram altın 802 lira seviyesinde Fed kararı öncesi gram altın 802 lira seviyesinde         
11:08
Cinayet sebebi 5 yıl önceki kavgaymış! Evine çağırdığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü Cinayet sebebi 5 yıl önceki kavgaymış! Evine çağırdığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü         
10:59
16 yaşındaki kıza Muay Thai hocasından iğrenç taciz! Hareket gösterme bahanesiyle sıkıştırıp saldırmış 16 yaşındaki kıza Muay Thai hocasından iğrenç taciz! Hareket gösterme bahanesiyle sıkıştırıp saldırmış         
09:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarıyla Sedef Kabaş tweetlerini değerlendirdi: Güzel bir ivme yakaladık Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarıyla Sedef Kabaş tweetlerini değerlendirdi: Güzel bir ivme yakaladık         
08:07
Fatih Terim'in aldatıldım sözleri Burak Elmas'a açık açık soruldu! Fatih Terim'in aldatıldım sözleri Burak Elmas'a açık açık soruldu!         
21:36
Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya reytingleri düşen Kırmızı Oda'ya yeniden dahil oldu Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya reytingleri düşen Kırmızı Oda'ya yeniden dahil oldu         
20:55
"Lanetli" denilen mezarı açan bilim insanları: Bu bebeğin burada olması imkansız "Lanetli" denilen mezarı açan bilim insanları: Bu bebeğin burada olması imkansız         
18:22
Yatağında ölü bulunmuştu! 17 yaşındaki Gamze'nin boynunun kırıldığı ortaya çıktı, anne ve babası gözaltında Yatağında ölü bulunmuştu! 17 yaşındaki Gamze'nin boynunun kırıldığı ortaya çıktı, anne ve babası gözaltında         
17:55
Husumetlisinin yüzünü kadın fotoğrafına montajlayan adam öldürüldü! Husumetlisinin yüzünü kadın fotoğrafına montajlayan adam öldürüldü!         
17:34
Dünyanın gündemine oturdu! Annesi evden kaçan Neymar, katil olmanın eşiğinden döndü Dünyanın gündemine oturdu! Annesi evden kaçan Neymar, katil olmanın eşiğinden döndü         
17:29
Kar cuma günü gidiyor, yerini ise yağmura bırakacak! Kar cuma günü gidiyor, yerini ise yağmura bırakacak!         
16:58
Kadın oyuncudan ünlü şarkıcıya suçlama: Klip çekiminde benimle zorla cinsel ilişkiye girdi Kadın oyuncudan ünlü şarkıcıya suçlama: Klip çekiminde benimle zorla cinsel ilişkiye girdi         
16:52

Son Dakika Haberleri
13:31 Cinsel organını kesti, cesedi parçaladı! Asitle yok edecekken, fosseptiğe attı
13:06 Beyaz eşya sektörü talep etti! İhracatçının enerji kısıtından muaf tutulmasını istiyorlar
13:03 Ekrem İmamoğlu'ndan MOBESE görüntüsü tepkisi: Kimin yaptırdığını biliyorum!
13:01 AK Parti'den 3. İttifak yorumu: Millet İttifakı kurduruyor, amaç HDP kamburundan kurtulmak
12:59 Gece ekmek, gündüz yağ kuyruğuna giriyorlar! Dondurucu soğukta saatlerce sıra beklediler
12:55 Alanya 53 yıl sonra karla tekrar tanıştı, vatandaşlar şaşkına döndü
12:53 Koronavirüse yakalanan Pelin Akil: Umarım kızlarıma bir şey olmaz
12:48 Son Dakika! Gazeteci Sedef Kabaş'ın tutukluluğuna yönelik yapılan itiraz kabul edilmedi
12:39 Son Dakika: İBB Başkanı İmamoğlu'ndan yemek yediği görüntü hakkında yeni açıklama: Gizli bir görüşme değildi, kamuya açık alandı.
12:36 Omicron varyantı hız kesmeden yayılıyor! Siirt'te yoğun bakım ve çocuk servisleri doldu taştı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2022 13:39:54. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika... YATAĞINDA ÖLÜ BULUNAN GAMZE'NİN ANNESİ GELİNİM VE ANNESİNDEN ŞÜPHELENİYORUM - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement