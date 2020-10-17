Son dakika... Yatalak eşi ve engelli oğlu ile ortada kalan hamala cami derneği sahip çıktı - Son Dakika

Başkentte iltihaplı romatizma nedeniyle yatalak olan eşi ve 35 yaşındaki zihinsel engelli oğluyla zorlu bir yaşam süren, geçirdiği rahatsızlık sonrası tek geçim kaynağı hamallığı bırakmak zorunda kalan 64 yaşındaki Bayram Alaçam'ın imdadına cami derneği yetişti.

Altındağ ilçesi Kale Mahallesi'ndeki bir gecekonduda yaşarken, 4 yıl önce kendisinin ve eşi Sema'nın sağlık sorunları nedeniyle çalışmayı bırakan Alaçam, yatalak eşi ile zor şartlar altında hayat mücadelesi vermeye başladı.

Ameliyat olan eşinin yürüme güçlüğü çekmesinin ardından uygun yaşam alanı ve daha kolay ulaşılabilir ev ortamı oluşturmak isteyen Alaçam'a, mahallesindeki Sığınaklar Camisi'nin dernek yönetimi yardımcı oldu.

Dernek yetkilileri zorda kalan aileye boş durumdaki caminin lojmanını açarken, gönüllü olarak caminin temizlik, bakım gibi işlerini üstlenen Bayram Alaçam ve ailesi, cemaatin yardımları sayesinde geçimlerini sağlıyor.

Cami imamının da her ay maaşından destek verdiği Alaçam, eşinin ameliyatı için yardımseverlerin desteğini bekliyor.

"Hayırseverlerin desteğini bekliyoruz"

Alaçam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 43 yıl meyve-sebze halinde hamallık ve toptancılık yaptıktan sonra sağlık sorunları nedeniyle çalışmayı bıraktığını söyledi.

Eşinin 4 yıldır yatalak olduğunu aktaran Alaçam, "En zor günümüzde caminin derneği yardımımıza koştu. Allah'a şükür, kalacak bir yerimiz oldu. Şimdi tek isteğim eşimin ameliyat olması ve sağlığına kavuşması. Ancak ameliyat için 50 bin lira gerekiyor. Onun için hayırseverlerin desteğini bekliyoruz." dedi.

Alaçam, engelli oğlunun dışında 3 çocuğunun daha olduğunu ve onların da zor şartlarda geçinmeye çalıştığını belirterek, "Engelli çocuğumla birlikte hanımımın bakımını yapıyoruz. Çocuğum olmadığı zaman ben yapıyorum." ifadesini kullandı.

"Kovid-19 tedbirlerine dikkat ediyorum"

Caminin temizliğini yaparken Kovid-19 tedbirlerine dikkat ettiğini vurgulayan Alaçam, şöyle konuştu:

"Elime eldiven takıyorum. Muslukları güzelce sabunla yıkıyorum. Tuvaletleri paspaslıyorum. Her sabah, öğle ve akşam vakti yıkıyorum. Vatandaşları uyarıyorum. İçeri fazla insan sokmuyorum. Dikkat edin, kendinizi koruyun diyorum. Kendimi nasıl koruyorsam mahallemi de öyle koruyorum. Herkes teşekkür etti. Benim yüksek yerlerde gözüm yok. Hanımıma bir hayırsever destek çıkarsa Allah razı olsun."