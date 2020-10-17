Son dakika... Yatalak eşi ve engelli oğlu ile ortada kalan hamala cami derneği sahip çıktı - Son Dakika

Son dakika... Yatalak eşi ve engelli oğlu ile ortada kalan hamala cami derneği sahip çıktı

17.10.2020 11:05

Son dakika haberleri: Başkentte iltihaplı romatizma nedeniyle yatalak olan eşi ve 35 yaşındaki zihinsel engelli oğluyla zorlu bir yaşam süren, geçirdiği rahatsızlık sonrası tek geçim kaynağı hamallığı bırakmak zorunda kalan 64 yaşındaki Bayram Alaçam'ın imdadına cami derneği yetişti.

Başkentte iltihaplı romatizma nedeniyle yatalak olan eşi ve 35 yaşındaki zihinsel engelli oğluyla zorlu bir yaşam süren, geçirdiği rahatsızlık sonrası tek geçim kaynağı hamallığı bırakmak zorunda kalan 64 yaşındaki Bayram Alaçam'ın imdadına cami derneği yetişti.

Altındağ ilçesi Kale Mahallesi'ndeki bir gecekonduda yaşarken, 4 yıl önce kendisinin ve eşi Sema'nın sağlık sorunları nedeniyle çalışmayı bırakan Alaçam, yatalak eşi ile zor şartlar altında hayat mücadelesi vermeye başladı.

Ameliyat olan eşinin yürüme güçlüğü çekmesinin ardından uygun yaşam alanı ve daha kolay ulaşılabilir ev ortamı oluşturmak isteyen Alaçam'a, mahallesindeki Sığınaklar Camisi'nin dernek yönetimi yardımcı oldu.

Dernek yetkilileri zorda kalan aileye boş durumdaki caminin lojmanını açarken, gönüllü olarak caminin temizlik, bakım gibi işlerini üstlenen Bayram Alaçam ve ailesi, cemaatin yardımları sayesinde geçimlerini sağlıyor.

Cami imamının da her ay maaşından destek verdiği Alaçam, eşinin ameliyatı için yardımseverlerin desteğini bekliyor.

"Hayırseverlerin desteğini bekliyoruz"

Alaçam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 43 yıl meyve-sebze halinde hamallık ve toptancılık yaptıktan sonra sağlık sorunları nedeniyle çalışmayı bıraktığını söyledi.

Eşinin 4 yıldır yatalak olduğunu aktaran Alaçam, "En zor günümüzde caminin derneği yardımımıza koştu. Allah'a şükür, kalacak bir yerimiz oldu. Şimdi tek isteğim eşimin ameliyat olması ve sağlığına kavuşması. Ancak ameliyat için 50 bin lira gerekiyor. Onun için hayırseverlerin desteğini bekliyoruz." dedi.

Alaçam, engelli oğlunun dışında 3 çocuğunun daha olduğunu ve onların da zor şartlarda geçinmeye çalıştığını belirterek, "Engelli çocuğumla birlikte hanımımın bakımını yapıyoruz. Çocuğum olmadığı zaman ben yapıyorum." ifadesini kullandı.

"Kovid-19 tedbirlerine dikkat ediyorum"

Caminin temizliğini yaparken Kovid-19 tedbirlerine dikkat ettiğini vurgulayan Alaçam, şöyle konuştu:

"Elime eldiven takıyorum. Muslukları güzelce sabunla yıkıyorum. Tuvaletleri paspaslıyorum. Her sabah, öğle ve akşam vakti yıkıyorum. Vatandaşları uyarıyorum. İçeri fazla insan sokmuyorum. Dikkat edin, kendinizi koruyun diyorum. Kendimi nasıl koruyorsam mahallemi de öyle koruyorum. Herkes teşekkür etti. Benim yüksek yerlerde gözüm yok. Hanımıma bir hayırsever destek çıkarsa Allah razı olsun."

Son dakika... Yatalak eşi ve engelli oğlu ile ortada kalan hamala cami derneği sahip çıktı
Son dakika... Yatalak eşi ve engelli oğlu ile ortada kalan hamala cami derneği sahip çıktı
Son dakika... Yatalak eşi ve engelli oğlu ile ortada kalan hamala cami derneği sahip çıktı
Son dakika... Yatalak eşi ve engelli oğlu ile ortada kalan hamala cami derneği sahip çıktı

Altındağ, Engelli, Bayram, Alaçam, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Yatalak eşi ve engelli oğlu ile ortada kalan hamala cami derneği sahip çıktı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Poz vermek için merdivene oturan model, maymunun tacizine uğradı 18 aylık çocuğu hamam böcekleriyle aynı kafeste yatıran aile: Kafes evimizden daha temiz Azerbaycan, Gence'nin intikamını böyle aldı! Ermenistan güçlerinin SİHA'larla vurulduğu anlar kamerada Şişede durduğu gibi durmadı! Arabada alkol alan gençler mahalleliye kabus dolu bir gece yaşattı İşte Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Gence kentine fırlattığı füze Şehrin merkezindeki boş arazide, çocuklara aldırmadan uyuşturucu kullanan bağımlılar görenlere 'pes' dedirtiyor Harita mühendisi kaportacı, tamamen el yapımı olan 2 kişilik otomobil yaptı Ocakbaşındaki 'istek şarkı tartışması' kanlı bitti: 2'si ağır 5 yaralı
Deniz Baykal'ın kızından parti kuracağı iddiaları hakkında tek cümlelik yorum! Deniz Baykal'ın kızından parti kuracağı iddiaları hakkında tek cümlelik yorum!         
12:00
Son Dakika! Azerbaycan, Ermenistan'a ait savaş uçağını düşürdü Son Dakika! Azerbaycan, Ermenistan'a ait savaş uçağını düşürdü         
11:17
Gucci'nin 1300 TL'lik yırtık çorap satması Twitter'da alay konusu oldu Gucci'nin 1300 TL'lik yırtık çorap satması Twitter'da alay konusu oldu         
10:51
Arnavutköy'de ayakta yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, kaymakama yakalandı Arnavutköy'de ayakta yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, kaymakama yakalandı         
10:05
Azerbaycan ordusu, tam 27 yıl sonra Fuzuli kentini işgalden kurtardı Azerbaycan ordusu, tam 27 yıl sonra Fuzuli kentini işgalden kurtardı         
09:41
Otoyol manzaralı meşrubat keyfi pahalıya patladı Otoyol manzaralı meşrubat keyfi pahalıya patladı         
08:58
Meteoroloji uyardı! 3 bölgeye sağanak yağış geliyor Meteoroloji uyardı! 3 bölgeye sağanak yağış geliyor         
08:41
3 yıldır aşk yaşayan Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses nişanlandı 3 yıldır aşk yaşayan Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses nişanlandı         
07:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Trudeau'nun yüzüne söyledi: İhracat kısıtlaması müttefiklik ruhuna aykırı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Trudeau'nun yüzüne söyledi: İhracat kısıtlaması müttefiklik ruhuna aykırı         
22:48
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs tedavisinde etkili olan tek ilaç Deksametazon Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs tedavisinde etkili olan tek ilaç Deksametazon         
21:39
AB, Türkiye'ye yönelik yaptırım kararında geri adım attı! Silah ambargosu uygulanmayacak AB, Türkiye'ye yönelik yaptırım kararında geri adım attı! Silah ambargosu uygulanmayacak         
21:30
1 yıldır ormanlık alanlarda saklanan şüpheli JASAT ekiplerince yakalandı 1 yıldır ormanlık alanlarda saklanan şüpheli JASAT ekiplerince yakalandı         
19:59
Sinop'ta denemeleri yapılan S-400'lerin ateşlendiği anların yeni görüntüleri ortaya çıktı Sinop'ta denemeleri yapılan S-400'lerin ateşlendiği anların yeni görüntüleri ortaya çıktı         
19:36
"Cinsel saldırı" suçlamasıyla yargılanan eski uzman çavuş Musa Orhan'ın tutuklanma talebi reddedildi         
18:54
Telefonu kurcalayan çocuk, annesinin çıplak fotoğraflarını rehberdeki herkese gönderdi Telefonu kurcalayan çocuk, annesinin çıplak fotoğraflarını rehberdeki herkese gönderdi         
17:19
Kanser tedavisi gören sunucu Dilay Kemer, yoğun bakıma alındı Kanser tedavisi gören sunucu Dilay Kemer, yoğun bakıma alındı         
15:36
Esenyurt'ta bir şahıs, kapının önündeki ayakkabıları toplayıp ateşe verdi Esenyurt'ta bir şahıs, kapının önündeki ayakkabıları toplayıp ateşe verdi         
13:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2020 12:37:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika... Yatalak eşi ve engelli oğlu ile ortada kalan hamala cami derneği sahip çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei