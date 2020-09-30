Son dakika... Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,27 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,47 ile " Kıymetli Madenler Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Yatırım Fonları 0,27 295 237 56 Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları 0,15 72 59 12 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları 0,33 17 16 1 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları 0,23 65 42 23 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon 0,23 69 49 19 Yatırım Fonları - Katılım Fonları 0,41 34 33 1 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları 1,47 13 13 0 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları 0,03 25 25 0 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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