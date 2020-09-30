Son dakika... Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,27 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,47 ile " Kıymetli Madenler Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
|Fon Kategori Adı
|Fon Kategori Endeks Getiri (%)
|Fon Kategori Adet
|Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet
|Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
|Yatırım Fonları
|0,27
|295
|237
|56
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|0,15
|72
|59
|12
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|0,33
|17
|16
|1
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|0,23
|65
|42
|23
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|0,23
|69
|49
|19
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|0,41
|34
|33
|1
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|1,47
|13
|13
|0
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|0,03
|25
|25
|0
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 15:13 - Kaynak: AA
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