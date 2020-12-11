Son dakika: Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,12 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,58 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Yatırım Fonları 0,12 301 249 51 Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları 0,08 72 65 7 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları 0,40 18 15 3 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları 0,58 68 59 9 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon 0,02 70 59 10 Yatırım Fonları - Katılım Fonları -0,05 34 22 12 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları -0,16 13 3 10 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları 0,04 26 26 0 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in koronavirüs testi negatife döndü

Güney Koreli yönetmen Kim Ki-duk, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Aynı aileden 5 kişi, koronavirüsten hayatını kaybetti! 7'si halen tedavi görüyor

Erdoğan'dan AB Liderler Zirvesi kararı yorumu: Türkiye'ye yaptırım çıkması mümkün değil

2 yıl önce göbeğindeki yağları aldırmak isteyen Alişan, ölümden döndüğünü ilk kez anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu şiir, İran Dışişleri Bakanı Zarif'i rahatsız etti

Son Dakika: Yaptırım uygulanacak mı? AB Zirvesi sonrası Merkel ve Macron'dan Türkiye açıklaması

İstanbul'da zabıta turist oldu; taksicilere ceza yağdı