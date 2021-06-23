Son dakika! Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,05 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,73 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Yatırım Fonları 0,05 338 262 75 Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları -0,01 71 53 18 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları -0,01 30 16 13 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları 0,73 74 72 2 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon 0,13 80 63 17 Yatırım Fonları - Katılım Fonları 0,00 38 26 12 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları -0,92 13 0 13 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları 0,05 32 32 0 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Bakanlık'tan 81 ile YKS genelgesi! Sınava girecek adaylar ve refakatçileri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak

Almanya'daki görevinden ayrılacak Löw'ün en yakın yardımcısı Fenerbahçe'ye sinyal verdi

Bir özelleştirme adımı daha atıldı! Denize sıfır araziler satışa çıkarıldı

İstanbul'dan ayrılmayan Belhanda, sarı-kırmızılılara mesaj verdi: Galatasaray'dan haber bekliyorum

Görüntüler tedirgin edici! Taşkına uğrayan mahalledeki 11 ev sular altında kaldı

Son anket, Cumhur İttifakı'na kötü haberi verdi! Kararsızlar dağıtıldıktan sonra yüzde 40'ın altında kaldı

Fenerbahçe ile imzaladı! Serdar Dursun'un İstanbul'a Beşiktaş için geldiği ortaya çıktı

Dünyaca ünlü haber ajansı, Erdoğan'ın açıkladığı normalleşme kararını tepki çeken bir görselle duyurdu