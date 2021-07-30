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Son dakika! Yatırım fonu istatistikleri - Son Dakika

Son dakika! Yatırım fonu istatistikleri

30.07.2021 13:55
Son dakika! Yatırım fonu istatistikleri, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,24 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en çok kazandıranlar yüzde 0,95 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,24 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en çok kazandıranlar yüzde 0,95 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,2434430140
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları-0,04715714
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,6031273
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları0,9578733
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,38806515
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,1538335
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları0,3513130
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0533330
?????????????(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Borçlanma Araçları Fonları, Hisse Senedi Fonları, Yatırım Fonları, Yatırım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika! Yatırım fonu istatistikleri - Son Dakika Ekonomi


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