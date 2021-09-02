Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,05 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,18 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Yatırım Fonları 0,05 347 246 100 Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları -0,02 71 56 15 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları 0,04 31 16 15 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları 0,18 78 50 28 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon 0,06 81 58 23 Yatırım Fonları - Katılım Fonları 0,04 38 29 9 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları 0,07 14 3 10 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları 0,05 34 34 0 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB'ye Afganistan mesajı verdi: Parasını veriyoruz tutun' anlayışı olmaz

Galatasaray'ın ödediği maaşlar çok konuşuldu! Yeni transfer sonrası bütçede rahatlama oldu

Son Dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan krizine ilişkin konuştu: Türkiye ve Katar'ın tek başına üstleneceği iş değil

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mergim Berisha, Altay Bayındır'a benzerliği ile dikkat çekti

Pençşir'deki direnişçiler, terör örgütü El Kaide'nin Taliban'a katıldığını öne sürdü

Espor sunucusu Dora Özsoy bir kez daha vergi cezasıyla karşı karşıya kaldı

Evde oynarken stor perde boynuna dolanan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Fenerbahçe'de forma giyen Mert Hakan Yandaş'a Başakşehir talip oldu