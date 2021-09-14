BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,06 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,09 ile "Borçlanma Araçları" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Emeklilik Fonları (BES) 0,06 257 189 66 Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları 0,09 52 52 0 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları -0,06 5 1 4 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi 0,06 30 15 15 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar 0,06 111 87 22 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları 0,00 29 8 21 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler 0,02 15 11 4 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,05 15 15 0 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Cristiano Ronaldo'nun 'tüm zamanların en iyisi olmak' istediği vurgulandı

Faroe Adaları'nda, "Grindadrap" festivalinde 1500'e yakın balina ve yunus katledildi

İntihara teşebbüs eden gencin yardımına yakın arkadaşı ve polisler koştu

Kabil Havalimanı'nda kadın personeller yeniden işbaşı yaptı.

Tır şoförü, trafikte terör estirdi! İnsanların hayatını riske atarak ters yönde 2 kilometre yol gitti

Son dakika: Meteoroloji sarı kodlu alarm verdi! 12 ilimiz için sağanak yağış ve sel uyarı geldi

İsrailli rakibiyle karşılaşmamak için olimpiyatlardan çekilen judocu Fethi Nourine, 10 yıl spordan men cezası aldı

Piyango tarihinin en büyük ikramiyesi Denizli'deki talihlinin oldu