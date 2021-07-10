Üye Girişi
Son dakika... Yatırımcı rehberi (1) - Son Dakika

Son dakika... Yatırımcı rehberi (1)

10.07.2021 11:07
Son dakika... Yatırımcı rehberi (1), System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Bu hafta, yatırım araçlarından borsa ve altın kazandırırken, dolar ve avro kaybettirdi.

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa ve altın kazandırırken, dolar ve avro kaybettirdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0,12 kazançla tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.371,53, en yüksek 1.399,90 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 0,01 azalışla 1.313,31 puana, Sanayi Endeksi yüzde 0,05 azalarak 2.450,90 puana gerilerken, Hizmetler Endeksi yüzde 0,43 artışla 1.120,28 puana, Teknoloji Endeksi yüzde 0,93 kazançla 1.795,77 puana yükseldi.

- Konya Çimento, en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 14,29 ile Konya Çimento oldu. Onu yüzde 13,29 ile Torunlar GMYO, yüzde 12,10 ile Kervan Gıda izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 13,90 ile Bera Holding, yüzde 6,36 ile İş Yatırım Menkul Değerler, yüzde 6,19 ile Net Holding şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk üçte 5 milyar 802 milyon 636 bin 109 lira ile Garanti BBVA, 4 milyar 366 milyon 298 bin 701 lira ile Türk Hava Yolları, 2 milyar 892 milyon 771 bin 432 lirayla Kardemir (D) yer aldı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 63 milyar 175 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik, 61 milyar 198 milyon 704 bin lirayla Ford Otosan, 50 milyar 680 milyon lirayla Enka İnşaat şeklinde sıralandı.

-Altın yükselirken, dolar ve avro düştü

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,86 kazançla 502,50 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,88 değer kazancıyla 3 bin 332 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,44 değer kaybederek 8,6600 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 0,13 azalışla 10,2800 lira oldu. Geçen hafta 12,0120 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,21 yükselerek 12,0370 liraya çıktı.

İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,57 kazançla 9,4860 liradan kapandı.

Yatırım fonları

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,36, emeklilik fonları yüzde 0,67 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,92 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

(Sürecek)

Yatırım, Borsa, dolar, Altın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika... Yatırımcı rehberi (1) - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

TFF'ye oyuncu lisanslarını gönderen Galatasaray, 5 futbolcuyu listeye almadı 17:14 TFF'ye oyuncu lisanslarını gönderen Galatasaray, 5 futbolcuyu listeye almadı 7 yaşındaki kızını öldürmekle tehdit etti! Sonuç alamayan cani koca eşi ve kayınpederini katletti 17:00 7 yaşındaki kızını öldürmekle tehdit etti! Sonuç alamayan cani koca eşi ve kayınpederini katletti Tunceli'de Delta varyantı alarmı! 52 kişi karantinada 16:50 Tunceli'de Delta varyantı alarmı! 52 kişi karantinada
İş görüşmesi diye gittiği yerde kabusu yaşadı! Kayıp iş insanının kaçırıldığı ortaya çıktı 16:31 İş görüşmesi diye gittiği yerde kabusu yaşadı! Kayıp iş insanının kaçırıldığı ortaya çıktı PKK'lı teröriste operasyon! Para nakil aracı soyduktan sonra eylem hazırlığına girmişler 15:50 PKK'lı teröriste operasyon! Para nakil aracı soyduktan sonra eylem hazırlığına girmişler Havalimanında unutulan eşyaları almak isteyenlerin kuyruğu caddeye taştı 15:02 Havalimanında unutulan eşyaları almak isteyenlerin kuyruğu caddeye taştı
Hakan Sabancı ile olan yazışmalarını paylaşan Aygün Aydın tutuklanarak cezaevine gönderildi 14:13 Hakan Sabancı ile olan yazışmalarını paylaşan Aygün Aydın tutuklanarak cezaevine gönderildi İBB'den, İstanbullulara SMS ile uyarı! Sivrisinekler çocukların vücutlarında yara oluştutuyor 13:47 İBB'den, İstanbullulara SMS ile uyarı! Sivrisinekler çocukların vücutlarında yara oluştutuyor

Son Dakika Haberleri
17:02 Filistin'deki son durum masaya yatırılacak! Erdoğan- Mahmud Abbas görüşmesi başladı
16:36 Galatasaray, 16 milyon euroluk krizden çıkış reçetesi arıyor! Falcao, Feghouli ve Babel başa bela oldu
16:31 Özel ekip sır cinayeti çözdü! 30 yıllık arkadaşını öldürüp bir de sosyal medyada taziye mesajı paylaşmış
16:28 Teknoloji devlerinin Türkiye'de telefon üretimine başlamasıyla fiyatlar 1.500 TL'ye kadar indi
16:16 Kalp spazmı geçiren Alanya'nın forveti Khouma Babacar'dan gelen haberler iyi
16:03 WhatsApp'ın tepki çeken kararıyla ilgili yeni gelişme! Facebook'un yaptığı başvuru reddedildi
16:00 Komşusuyla girdiği yol kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
15:43 Son Dakika: Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yeni yardımcısı Emre Belözoğlu oldu
15:41 Fenerbahçe'nin yıldızı Altay Bayındır, formayı Berke Özer'e kaptırabilir
15:08 Bilim Kurulu Üyesi Balık, Avrupa'da yükselen vaka sayılarıyla ilgili konuştu: Aynı durum bizde de gerçekleşebilir
Memleket Partisi'ne geçen Meclis Üyesi darbedildi! Saldırının arkasında CHP'li gençlerin olduğu iddia edildi Memleket Partisi'ne geçen Meclis Üyesi darbedildi! Saldırının arkasında CHP'li gençlerin olduğu iddia edildi         
17:22
Rize'de denizde kaybolan kişinin cesedi Gürcistan'da bulundu Rize'de denizde kaybolan kişinin cesedi Gürcistan'da bulundu         
17:10
Kardeşlerin fıkra gibi arazi kavgası! 92 yaşındaki babaları dikenli tellerden atlayıp eve giriyor Kardeşlerin fıkra gibi arazi kavgası! 92 yaşındaki babaları dikenli tellerden atlayıp eve giriyor         
16:50
Özel ekip sır cinayeti çözdü! 30 yıllık arkadaşını öldürüp bir de sosyal medyada taziye mesajı paylaşmış Özel ekip sır cinayeti çözdü! 30 yıllık arkadaşını öldürüp bir de sosyal medyada taziye mesajı paylaşmış         
16:32
Teknoloji devlerinin Türkiye'de telefon üretimine başlamasıyla fiyatlar 1.500 TL'ye kadar indi Teknoloji devlerinin Türkiye'de telefon üretimine başlamasıyla fiyatlar 1.500 TL'ye kadar indi         
16:29
Bilim Kurulu Üyesi Balık, Avrupa'da yükselen vaka sayılarıyla ilgili konuştu: Aynı durum bizde de gerçekleşebilir Bilim Kurulu Üyesi Balık, Avrupa'da yükselen vaka sayılarıyla ilgili konuştu: Aynı durum bizde de gerçekleşebilir         
15:09
Müge Anlı'da sinir krizi geçiren Osman Büyükşen, bu kez de sosyal medyadan veryansın etti Müge Anlı'da sinir krizi geçiren Osman Büyükşen, bu kez de sosyal medyadan veryansın etti         
15:01
Sadece özel izinle üretiliyor! Salep orkidesinin kilosu bin liradan satılıyor Sadece özel izinle üretiliyor! Salep orkidesinin kilosu bin liradan satılıyor         
13:57
Volkan Demirel'in eşi oyuncu Zeynep Demirel, süper mini elbisesiyle doğum gününü kutladı Volkan Demirel'in eşi oyuncu Zeynep Demirel, süper mini elbisesiyle doğum gününü kutladı         
13:43
Aşk yaşadıkları iddia edilen Kaan Yıldırım ve Çağla Şıkel çiftinden ilk fotoğraf geldi Aşk yaşadıkları iddia edilen Kaan Yıldırım ve Çağla Şıkel çiftinden ilk fotoğraf geldi         
13:39
Haiti'de sular durulmuyor! Devlet Başkanı Mose'un öldürülmesinden sonra, 2 zanlıyı halatlarla bağlayıp kanlar içinde sokaklarla sürüklediler Haiti'de sular durulmuyor! Devlet Başkanı Mose'un öldürülmesinden sonra, 2 zanlıyı halatlarla bağlayıp kanlar içinde sokaklarla sürüklediler         
11:54
Petek Dinçöz, estetiğin ölçüsünü kaçırdı! Çok farklı birine dönüştü Petek Dinçöz, estetiğin ölçüsünü kaçırdı! Çok farklı birine dönüştü         
11:43
Her sabah öterek sahibini uyandıran horoz, her gün yumurtlamasıyla şaşkınlık yaratıyor Her sabah öterek sahibini uyandıran horoz, her gün yumurtlamasıyla şaşkınlık yaratıyor         
11:33
Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'ndaki adaylık karmaşasına son noktayı koydu: Onlara danışmadan aday açıklamak yanlış oldu Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'ndaki adaylık karmaşasına son noktayı koydu: Onlara danışmadan aday açıklamak yanlış oldu         
11:23
Hindistan'daki sarhoş sığırlar, kaçak içki saklayan çiftçileri yakalattı Hindistan'daki sarhoş sığırlar, kaçak içki saklayan çiftçileri yakalattı         
10:50
Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı, sevgilisine atılan çirkin mesajları ifşa etti Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı, sevgilisine atılan çirkin mesajları ifşa etti         
22:24
Pfizer/Biontech aşısı yaptıran kadınlardan göğüs büyümesi şikayeti Pfizer/Biontech aşısı yaptıran kadınlardan göğüs büyümesi şikayeti         
21:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2021 17:57:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika... Yatırımcı rehberi (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement