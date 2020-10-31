Son dakika... Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Kartonsan 1812,80 1238,20 46,41 T.S.K.B. 2,55 1,82 40,11 Ford Otosan 108,00 98,20 9,98 Otokar 181,10 170,50 6,22 Enka İnşaat 7,21 7,15 0,84 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Torunlar GMYO 3,38 4,08 -17,16 Tümosan Motor ve Traktör 9,47 11,36 -16,64 Halk GMYO 2,28 2,72 -16,18 Pınar Süt 19,30 22,88 -15,65 Bagfaş 16,21 19,20 -15,57 Anadolu Efes 19,43 22,94 -15,30 Anadolu Grubu Holding 17,33 20,40 -15,05 Aygaz 10,56 12,42 -14,98 Tat Gıda 10,25 12,04 -14,87 Mavi Giyim 37,70 44,20 -14,71 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi T.S.K.B. 13.178.911.086 Garanti Bankası 4.036.769.251 Şekerbank 4.028.848.272 Şişe Cam 3.123.777.682 Petkim 2.940.827.104 Aselsan 2.646.022.067 Eczacıbaşı İlaç 2.538.804.091 Kardemir (D) 2.054.609.215 Odaş Elektrik 2.044.859.919 Albaraka Türk 1.807.691.013 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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