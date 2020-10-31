Son dakika... Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kartonsan
|1812,80
|1238,20
|46,41
|T.S.K.B.
|2,55
|1,82
|40,11
|Ford Otosan
|108,00
|98,20
|9,98
|Otokar
|181,10
|170,50
|6,22
|Enka İnşaat
|7,21
|7,15
|0,84
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Torunlar GMYO
|3,38
|4,08
|-17,16
|Tümosan Motor ve Traktör
|9,47
|11,36
|-16,64
|Halk GMYO
|2,28
|2,72
|-16,18
|Pınar Süt
|19,30
|22,88
|-15,65
|Bagfaş
|16,21
|19,20
|-15,57
|Anadolu Efes
|19,43
|22,94
|-15,30
|Anadolu Grubu Holding
|17,33
|20,40
|-15,05
|Aygaz
|10,56
|12,42
|-14,98
|Tat Gıda
|10,25
|12,04
|-14,87
|Mavi Giyim
|37,70
|44,20
|-14,71
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|T.S.K.B.
|13.178.911.086
|Garanti Bankası
|4.036.769.251
|Şekerbank
|4.028.848.272
|Şişe Cam
|3.123.777.682
|Petkim
|2.940.827.104
|Aselsan
|2.646.022.067
|Eczacıbaşı İlaç
|2.538.804.091
|Kardemir (D)
|2.054.609.215
|Odaş Elektrik
|2.044.859.919
|Albaraka Türk
|1.807.691.013
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- Kaynak: AA
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