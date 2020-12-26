Son dakika... Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gübre Fabrik. 64,00 47,52 34,68 Borusan Mannesmann 30,30 23,00 31,74 Çelebi 147,00 118,20 24,37 Bursa Çimento 10,85 8,92 21,64 Koza Altın 94,70 79,60 18,97 Netaş Telekom. 24,64 21,40 15,14 Hektaş 16,62 14,49 14,70 Alarko Holding 7,80 6,91 12,88 Alarko GMYO 23,90 21,20 12,74 Koza Madencilik 15,79 14,06 12,30 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Halk GMYO 3,38 4,19 -19,33 Kartonsan 94,05 113,73 -17,31 Akiş GMYO 3,56 3,84 -7,29 Net Holding 3,45 3,65 -5,48 Tümosan Motor ve Traktör 13,78 14,52 -5,10 Torunlar GMYO 3,93 4,14 -5,07 İş GMYO 2,31 2,40 -3,75 Emlak Konut GMYO 2,14 2,21 -3,17 Mavi Giyim 51,90 53,50 -2,99 Doğan Holding 3,05 3,14 -2,87 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Garanti Bankası 10.186.672.907 Türk Hava Yolları 6.715.323.066 Petkim 5.711.037.330 T.S.K.B. 5.057.814.076 Şişe Cam 4.833.846.162 Koza Altın 4.724.041.129 Odaş Elektrik 4.317.816.779 Şekerbank 4.308.431.397 Aselsan 4.191.062.681 Kardemir (D) 4.032.180.609 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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