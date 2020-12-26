Son dakika... Yatırımcı rehberi (10) - Son Dakika

Son dakika... Yatırımcı rehberi (10)

26.12.2020 11:07
Son dakika... Yatırımcı rehberi (10), System.String[]

Son dakika ekonomi haberine göre Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Gübre Fabrik.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Gübre Fabrik.64,0047,5234,68
Borusan Mannesmann30,3023,0031,74
Çelebi147,00118,2024,37
Bursa Çimento10,858,9221,64
Koza Altın94,7079,6018,97
Netaş Telekom.24,6421,4015,14
Hektaş16,6214,4914,70
Alarko Holding7,806,9112,88
Alarko GMYO23,9021,2012,74
Koza Madencilik15,7914,0612,30
(BIST 100) En çok düşenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Halk GMYO3,384,19-19,33
Kartonsan94,05113,73-17,31
Akiş GMYO3,563,84-7,29
Net Holding3,453,65-5,48
Tümosan Motor ve Traktör13,7814,52-5,10
Torunlar GMYO3,934,14-5,07
İş GMYO2,312,40-3,75
Emlak Konut GMYO2,142,21-3,17
Mavi Giyim51,9053,50-2,99
Doğan Holding3,053,14-2,87
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi

Garanti Bankası10.186.672.907

Türk Hava Yolları6.715.323.066

Petkim5.711.037.330

T.S.K.B.5.057.814.076

Şişe Cam4.833.846.162

Koza Altın4.724.041.129

Odaş Elektrik4.317.816.779

Şekerbank4.308.431.397

Aselsan4.191.062.681

Kardemir (D)4.032.180.609

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, Telekom, Altın, Koza, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika... Yatırımcı rehberi (10) - Son Dakika Ekonomi


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