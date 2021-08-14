Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Borusan Yat. Paz.
|360,80
|315,10
|14,50
|Tofaş Oto. Fab.
|42,56
|38,52
|10,49
|Koç Holding
|23,04
|20,98
|9,82
|Şişe Cam
|8,69
|8,00
|8,62
|Aksa
|18,00
|16,60
|8,43
|Migros Ticaret
|37,22
|34,42
|8,13
|Bim Mağazalar
|69,45
|64,50
|7,67
|Logo Yazılım
|39,56
|37,66
|5,05
|Kardemir (D)
|8,37
|8,00
|4,62
|TAV Havalimanları
|23,48
|22,50
|4,36
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Netaş Telekom.
|17,94
|20,44
|-12,23
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,65
|7,34
|-9,40
|Bera Holding
|9,99
|10,85
|-7,93
|Albaraka Türk
|1,50
|1,62
|-7,41
|Brisa
|22,60
|24,40
|-7,38
|İndeks Bilgisayar
|6,00
|6,34
|-5,36
|Erbosan
|144,00
|151,80
|-5,14
|Ereğli Demir Çelik
|19,74
|20,80
|-5,10
|İş Fin.Kir.
|2,96
|3,11
|-4,82
|Konya Çimento
|855,00
|897,00
|-4,68
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|7.783.373.679
|Kardemir (D)
|6.157.951.107
|Şişe Cam
|5.330.824.583
|Ereğli Demir Çelik
|4.361.136.051
|Türk Hava Yolları
|3.489.832.642
|Tüpraş
|3.259.044.009
|Yapı ve Kredi Bank.
|2.902.016.616
|Petkim
|1.989.963.609
|Koç Holding
|1.802.795.107
|Akbank
|1.746.960.867
(Son)
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son Dakika | Yatırımcı rehberi (10) - Son Dakika Ekonomi