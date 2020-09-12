Son dakika... Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 6,58 ile "Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu" oldu.

"Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" ise yüzde 5,21'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,748191 6,58 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,042382 5,68 İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,033340 5,24 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,930004 5,10 Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,809879 4,02 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 1,123828 3,89 Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 2,148369 3,81 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,171775 3,80 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,021229 3,71 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,178474 3,66 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,045544 5,21 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,032000 5,17 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,036204 4,21 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,028827 3,21 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,020015 3,19 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,089554 3,18 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,037258 2,87 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,021759 2,37 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,056698 2,18 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,024155 1,96 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

Son Dakika

Trabzonspor'u reddeden Okay Yokuşlu, Galatasaray'a geliyor

Bir dönüm araziden 40 bin lira kazandırıyor! Ana vatanı Kuzey Amerika olan aronya meyvesini Trabzon'da yetiştirdi

Ankara'nın ardından Eskişehir'i de kum fırtınası vurdu

Ünlü meteoroloji uzmanı Ankara'yı vuran kum fırtınasının nedenlerini madde madde sıraladı

Kum fırtınasının vurduğu Polatlı'dan yeni görüntüler! Gün geceye döndü

Konya Sağlık Müdürlüğü personeli İbrahim Kılınçarslan, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Beşiktaş, Trabzonspor maçında Murat Şahin'e emanet

Kum fırtınasının vurduğu Polatlı'nın Belediye Başkanı olayın vahametini anlattı: 50 yıldır böylesini görmedim

Arsenal, deplasmanda Fulham'ı 3-0 mağlup etti

Ankara'da kum fırtınası! Polatlı ilçesi karanlığa büründü

Otomobilin altında metrelerce sürüklenen 20 yaşındaki Gülşah'ın 2 ay önce evlendiği ortaya çıktı

Apartman boşluğundan düşüp hayatını kaybeden anne, ardında 3 günlük bebeğini bıraktı

Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı, anlaşmalı boşanma için ifade verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fransız mevkidaşı Macron'a yanıt: Şahsımla daha çok sıkıntın olacak

Tuvaletini yaptığı sırada gelen teklife hiç düşünmeden "Evet" dedi