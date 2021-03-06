Son dakika! Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 9,55 ile Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu oldu.

Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF ise yüzde 9,87'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 2,118921 9,55 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,153797 6,99 Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu 1,153853 6,95 Tacirler Portföy Değ. Fon 4,996945 6,20 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 20,099991 6,01 Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF 22,322123 5,34 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 7,037221 5,26 Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,613750 5,19 Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,249898 5,16 İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu 1,803935 5,15 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,064653 9,87 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,128349 4,29 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,041310 4,29 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,028699 4,25 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,049329 4,14 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,037333 4,10 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,187491 4,03 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,069724 4,03 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,150846 3,93 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,108697 3,92 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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