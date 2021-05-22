Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 5,68 ile Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon oldu.

Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF ise yüzde 3,85'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon 0,881867 5,68 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,050597 5,60 Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu 0,042955 5,56 Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 0,096023 5,33 Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 11,865429 4,97 TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu 0,772190 4,90 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,086479 4,85 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,043568 4,81 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 103,079243 3,75 İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon 0,988266 3,74 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,072193 3,85 AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,050480 3,02 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF 0,017545 2,82 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,054409 2,76 NN Hay. Em. Altın EYF 0,032732 2,76 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,052689 2,76 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,051444 2,74 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,052601 2,73 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,053933 2,73 VEM Altın Katılım EYF 0,056034 2,72 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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