Son dakika... Yatırımcı rehberi (5)

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 11,74 ile Ziraat Portföy Altın Katılım BYF oldu.

Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF ise yüzde 10,05'lik gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 46,354454 -11,74 QNB Finans Portföy Altın BYF 41,103980 -11,42 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 39,097467 -11,03 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,191467 -10,57 HSBC Portföy Altın Fonu 3,900007 -10,51 Fiba Portföy Altın Fonu 0,038744 -10,33 Gedik Portföy Altın Fon 0,993847 -10,27 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,899482 -10,23 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,061909 -10,21 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,077843 -10,12 Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,050577 -10,05 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,048961 -9,90 NN Hay. Em. Altın EYF 0,030505 -9,90 VEM Altın Katılım EYF 0,052411 -9,90 HEM Altın Katılım EYF 0,030807 -9,90 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,048886 -9,89 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,047875 -9,89 ZEM Altın Katılım EYF 0,050313 -9,89 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,050793 -9,88 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,048645 -9,87 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

Son Dakika

Banu Alkan'dan şaşırtan itiraf: Türkiye'nin Kültür Bakanı olmak istiyorum

"Başıma talih kuşu kondu" diyen taksici hatalı basım 50 TL'yi 50 bin TL'ye satışa çıkardı

"Ne bakıyorsun?" tartışmasında silahlar çekildi: 1'i ağır 2 yaralı

Erdoğan'ın yaptığı atamalarda dikkat çeken Berat Albayrak detayı! Görevden alınan 2 isme yeni görev

Bir Başkadır'ın başrol oyuncusu Öykü Karayel, performansıyla tam not aldı

Lüks otelde dehşet! Yönetici, çalışanını odaya kapatarak cinsel saldırıda bulundu

Ünlü oyuncu Mehmet Akif Alakurt, Instagram'da bir takipçisini açık bir şekilde ölümle tehdit etti

Hollanda'da Türkiye'yi parçalanmış gösteren harita, Türk vekilin tepkisi üzerine düzeltildi