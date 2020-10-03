Son dakika! Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,587381 2,28 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,062756 2,16 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,071672 2,11 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,036756 2,10 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,233117 1,80 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,034302 6,05 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,516650 3,77 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,043298 2,77 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 2,030143 2,73 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,041297 2,14 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,077309 6,15 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 124,189692 6,01 Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 1,284090 5,24 Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu 1,315974 5,01 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,111317 4,79 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 2,893903 8,17 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,828109 7,48 İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,035210 4,35 Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,009233 2,97 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,320217 2,17 Yatırım Fonları - Katılım Fonları KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,055601 3,70 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,074526 2,94 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,062279 2,68 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,280561 2,59 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,914817 2,31 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 38,584376 8,42 QNB Finans Portföy Altın BYF 41,937793 3,96 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 47,303995 3,80 HSBC Portföy Altın Fonu 3,950016 2,85 Gedik Portföy Altın Fon 1,011425 2,54 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,611993 0,27 Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,011192 0,22 Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,144834 0,21 Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu 0,308879 0,20 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,059655 0,20 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,008796 -3,12 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Privia Bankacılık Değ. Özel Fon 0,040320 -0,08 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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