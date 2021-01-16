Son Dakika | Yatırımcı rehberi (6) - Son Dakika

Son Dakika | Yatırımcı rehberi (6)

16.01.2021 11:03
Son Dakika | Yatırımcı rehberi (6), System.String[]

Son dakika haberleri... Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıYatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonlarıİş Portföy PY Euro. Borç. Araç.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları

İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,0589351,69
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu8,8944991,66
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu2,6497171,59
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu9,1211251,46
Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu2,7251181,34
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları

Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0109866,20
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.0,0377412,69
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu3,7725712,30
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0426621,87
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu2,4014771,72
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları

Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu0,0458385,82
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu1,9308584,64
Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,4421833,90
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,0852133,87
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,1374303,79
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon

İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon2,4636013,92
Tacirler Portföy Değ. Fon4,6089603,39
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon0,0696082,41
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,0777202,05
Aura Portföy İki. Değ. Fon2,1854481,93
Yatırım Fonları - Katılım Fonları

Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu2,7227413,61
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)2,7045683,05
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)3,0657142,49
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,0281382,19
Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,1364751,93
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları

Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,0558310,33
ICBC Turkey Portföy Para Piyasası Fonu22,6472360,32
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0621150,31
Ata Portföy Para Piyasası Fonu0,6363250,31
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu1,9286800,31
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları

HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,591351-0,36
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,236554-0,21
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,839058-0,04
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları

Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu0,980609-3,44
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,043164-1,77
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları

Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,111538-2,62
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,056448-2,59
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF15,516324-2,56
Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF18,617862-0,33
Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F)6,864116-0,12
Yatırım Fonları - Katılım Fonları

Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,057815-2,18
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu0,902789-2,12
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,105239-2,05
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,773170-1,83
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,700428-1,73
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları

QNB Finans Portföy Gümüş BYF39,196466-5,67
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF43,500951-3,61
QNB Finans Portföy Altın BYF38,578575-3,50
Gedik Portföy Altın Fon0,926900-2,65
Fiba Portföy Altın Fonu0,036135-2,20
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Spor Federasyonu, Yatırım Fonları, Euro, Borç, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son Dakika | Yatırımcı rehberi (6) - Son Dakika Ekonomi


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