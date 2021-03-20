Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,028682
|1,57
|OYAK Portföy OYAK Üye.Çalışan.Yön. Brç. Arç.Öz.Fonu
|1,481743
|0,82
|Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,026833
|0,57
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,044320
|0,56
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,060219
|0,48
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,041519
|0,93
|Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu
|0,976738
|0,67
|Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,020515
|0,38
|Ak Port. 4. Fon Sepeti Fonu
|1,609717
|0,32
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,085755
|0,32
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF
|18,098536
|1,91
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|1,830994
|1,90
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,156547
|1,84
|Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu
|2,172089
|1,02
|Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)
|0,032279
|0,94
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Gedik Portföy Bir. Değ. Fon
|1,645557
|1,52
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|2,441293
|1,43
|Osmanlı Portföy Bir. Değişken Fon
|1,590606
|1,13
|HSBC Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,032218
|0,86
|Kare Portföy Bir. Değ. Fon
|1,786922
|0,78
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,028892
|0,43
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|3,228351
|0,40
|QNB Finans Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
|1,020401
|0,39
|Deniz Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|1,703708
|0,35
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|1,312907
|0,32
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,092171
|0,06
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,097259
|0,05
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,114167
|0,04
|İş Portföy Altın Fonu
|0,044900
|0,04
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,039530
|0,03
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Hedef Portföy Para Piyasası Fonu
|1,020266
|0,34
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,087366
|0,32
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,924919
|0,32
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,063911
|0,32
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,984203
|0,31
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|701,668085
|-2,50
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,581141
|-0,66
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,039609
|-0,43
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,081969
|-0,40
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,234575
|-0,19
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,012421
|-8,35
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,037647
|-1,69
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,027902
|-1,56
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,644649
|-1,23
|TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|3,745647
|-0,89
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu
|0,094397
|-7,46
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|7,027371
|-2,58
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,084358
|-2,35
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|135,337803
|-2,02
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,061895
|-1,76
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon
|0,850835
|-5,19
|Strateji Portföy Bir. Değ. Fon
|9,255320
|-1,13
|Aura Portföy İki. Değ. Fon
|2,195866
|-1,06
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,128156
|-1,00
|HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon
|0,022737
|-0,94
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,500564
|-0,86
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,152251
|-0,72
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|2,876359
|-0,56
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|2,395305
|-0,22
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,054677
|-0,22
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|40,569531
|-2,40
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|35,969680
|-2,28
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|39,995761
|-1,95
|Gedik Portföy Altın Fon
|0,869120
|-0,76
|HSBC Portföy Altın Fonu
|3,475133
|-0,07
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: AA
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