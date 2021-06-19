Son dakika! Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İş Portföy Birikim Hes. Kısa Vad. Borç. Araç. Fon
|1,965080
|6,58
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|831,401128
|3,13
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,070329
|1,26
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|10,914981
|1,15
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|10,531197
|1,12
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|4,720416
|4,15
|QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu
|1,066553
|2,69
|Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu
|0,046680
|2,52
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,016799
|1,18
|Garanti Portföy ESG Sürd. Fon Sepeti Fonu
|1,172633
|0,61
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu
|0,104616
|4,17
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|170,962972
|2,61
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,103680
|1,87
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,073769
|1,09
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,138234
|1,08
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon
|0,941565
|2,04
|İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon
|1,040912
|1,95
|Re-Pıe Portföy Birinci Değişken Fon
|1,031753
|1,94
|HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon
|0,026632
|1,91
|İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon
|1,136119
|1,72
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|1,472241
|1,22
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|3,377231
|0,96
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|3,707203
|0,82
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,033680
|0,54
|Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu
|0,020613
|0,45
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ak Portföy Üç. Para Piyasası Fonu
|1,154542
|0,36
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,138666
|0,36
|Garanti Portföy Birinci Para Piyasası Özel Fonu
|1,041317
|0,36
|Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon
|1,043342
|0,36
|Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu
|1,044058
|0,36
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,029945
|-0,40
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,162922
|-5,67
|Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,105275
|-5,45
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,048577
|-5,37
|Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|0,948961
|-5,21
|Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,153169
|-5,16
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)
|0,965419
|-4,28
|Garanti Portföy BIST100 Dışı Şirkt. Hisse Sen. Fonu
|0,904272
|-4,22
|Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF
|18,874410
|-4,20
|Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)
|2,914751
|-4,15
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,085810
|-3,93
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|4,628987
|-4,63
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|2,291656
|-1,82
|Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon
|1,028449
|-1,45
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,128258
|-1,40
|Garanti Portföy Agrasif Değ. Fon
|0,038091
|-1,36
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,543882
|-3,33
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|2,593548
|-2,69
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,390282
|-2,67
|Oyak Portföy Altın Katılım Fonu
|1,024216
|-2,62
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,066377
|-2,62
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|46,990201
|-4,04
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|43,738412
|-3,11
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|49,725590
|-2,86
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,041434
|-2,84
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,070472
|-2,75
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: AA
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