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Son dakika! Yatırımcı rehberi (6) - Son Dakika

Son dakika! Yatırımcı rehberi (6)

19.06.2021 11:05
Son dakika! Yatırımcı rehberi (6), System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıYatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonlarıİş Portföy Birikim Hes.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları

İş Portföy Birikim Hes. Kısa Vad. Borç. Araç. Fon1,9650806,58
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF831,4011283,13
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,0703291,26
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu10,9149811,15
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu10,5311971,12
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları

TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu4,7204164,15
QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu1,0665532,69
Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu0,0466802,52
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0167991,18
Garanti Portföy ESG Sürd. Fon Sepeti Fonu1,1726330,61
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları

Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,1046164,17
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu170,9629722,61
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,1036801,87
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,0737691,09
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,1382341,08
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon

Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon0,9415652,04
İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon1,0409121,95
Re-Pıe Portföy Birinci Değişken Fon1,0317531,94
HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon0,0266321,91
İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon1,1361191,72
Yatırım Fonları - Katılım Fonları

Albaraka Portföy Katılım Fonu1,4722411,22
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)3,3772310,96
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu3,7072030,82
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,0336800,54
Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu0,0206130,45
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları

Ak Portföy Üç. Para Piyasası Fonu1,1545420,36
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,1386660,36
Garanti Portföy Birinci Para Piyasası Özel Fonu1,0413170,36
Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon1,0433420,36
Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu1,0440580,36
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları

Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,029945-0,40
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları

Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,162922-5,67
Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,105275-5,45
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,048577-5,37
Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu0,948961-5,21
Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,153169-5,16
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları

İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)0,965419-4,28
Garanti Portföy BIST100 Dışı Şirkt. Hisse Sen. Fonu0,904272-4,22
Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF18,874410-4,20
Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)2,914751-4,15
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,085810-3,93
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon

Tacirler Portföy Değ. Fon4,628987-4,63
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon2,291656-1,82
Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon1,028449-1,45
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon0,128258-1,40
Garanti Portföy Agrasif Değ. Fon0,038091-1,36
Yatırım Fonları - Katılım Fonları

Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)2,543882-3,33
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu2,593548-2,69
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,390282-2,67
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu1,024216-2,62
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,066377-2,62
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları

QNB Finans Portföy Gümüş BYF46,990201-4,04
QNB Finans Portföy Altın BYF43,738412-3,11
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF49,725590-2,86
Fiba Portföy Altın Fonu0,041434-2,84
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,070472-2,75

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Spor Federasyonu, Yatırım Fonları, Kredi, HES, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika! Yatırımcı rehberi (6) - Son Dakika Ekonomi


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