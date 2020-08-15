Son dakika! Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,081482
|6,45
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,047111
|6,19
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,123463
|6,02
|Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,036646
|6,00
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,108877
|6,00
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,018048
|2,43
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,015726
|1,77
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,024267
|6,06
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,01984
|6,00
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,025768
|5,89
|MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,027014
|5,12
|Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,028988
|4,92
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF
|0,018732
|4,77
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,096584
|4,47
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,110096
|3,72
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,157308
|3,69
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,021077
|3,65
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,044141
|7,56
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,030951
|7,23
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,028329
|6,05
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,019652
|6,04
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,026528
|2,48
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,067958
|0,14
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,069532
|0,14
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,024515
|0,14
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,064112
|0,14
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,068160
|0,13
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF
|0,043010
|-1,11
|Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF
|0,040808
|-1,08
|Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF
|0,010632
|-0,98
|Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF
|0,019649
|-0,95
|Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,074376
|-0,92
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|NN Hay. Em. Stand. EYF
|0,048086
|-0,70
|Cigna Finans Em. ve Hay. Din. Değ. EYF
|0,029291
|-0,56
|NN Hay. Em. Katkı EYF
|0,019905
|-0,51
|BNP Paribas Cardif Em. Stand. EYF
|0,018634
|-0,47
|Cigna Finans Em. ve Hay. Stand. EYF
|0,019235
|-0,39
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,013469
|-0,78
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,013129
|-0,11
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,048889
|-3,68
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,044688
|-3,63
|Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,029900
|-3,63
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,049284
|-3,60
|Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,048651
|-3,60
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)