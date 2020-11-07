Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,050649
|5,25
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,076309
|5,08
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,143886
|5,05
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,142598
|4,99
|ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,054784
|4,98
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,019525
|3,12
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,017425
|3,06
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,044075
|9,86
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,041293
|7,08
|AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF
|0,045738
|5,55
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,041061
|5,36
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,073157
|5,36
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,075695
|6,19
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,129343
|5,88
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,182971
|5,76
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,102019
|5,67
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,109128
|5,27
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,052513
|5,51
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,036755
|5,39
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,031026
|3,80
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,021598
|3,35
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,031068
|3,29
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,054343
|4,50
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,054253
|4,50
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,053128
|4,50
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,033858
|4,49
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,056359
|4,49
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,068688
|0,20
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,073523
|0,19
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,025061
|0,18
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,030699
|0,18
|HEM Para Piyasası EYF
|0,024125
|0,17
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF
|0,010721
|-0,51
|Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF
|0,041293
|-0,48
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,047920
|-0,45
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,076183
|-0,32
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,035892
|-0,30
|Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,075723
|-0,29
|VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF
|0,043857
|-0,25
|MetLife Em. ve Hay. B.A. Gr. EYF
|0,023734
|-0,23
|Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF
|0,075705
|-0,19
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF
|0,078787
|-0,17
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
- Kaynak: AA
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