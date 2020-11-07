Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,050649 5,25 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,076309 5,08 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,143886 5,05 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,142598 4,99 ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,054784 4,98 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,019525 3,12 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,017425 3,06 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,044075 9,86 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,041293 7,08 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,045738 5,55 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,041061 5,36 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,073157 5,36 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,075695 6,19 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,129343 5,88 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,182971 5,76 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,102019 5,67 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,109128 5,27 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,052513 5,51 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,036755 5,39 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,031026 3,80 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,021598 3,35 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,031068 3,29 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,054343 4,50 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,054253 4,50 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,053128 4,50 NN Hay. Em. Altın EYF 0,033858 4,49 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,056359 4,49 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,068688 0,20 Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,073523 0,19 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,025061 0,18 Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,030699 0,18 HEM Para Piyasası EYF 0,024125 0,17 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF 0,010721 -0,51 Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,041293 -0,48 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,047920 -0,45 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,076183 -0,32 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,035892 -0,30 Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF 0,075723 -0,29 VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF 0,043857 -0,25 MetLife Em. ve Hay. B.A. Gr. EYF 0,023734 -0,23 Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF 0,075705 -0,19 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF 0,078787 -0,17 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

Son Dakika

Son Dakika! FETÖ'den aranan Bank Asya'nın kurucu ortağı Ankara'da sahte kimlikle yakalandı

Ahmet Davutoğlu, ABD seçimleri için tarafını belli etti

Sık sık sosyal mesafe uyarısı yapan Bakan Koca, 10 kişiyle asansöre bindi

Aspirinin koronavirüsten koruduğunu duyan Bulgar turistler, Edirne'deki eczanelere akın etti

Nikol Paşinyan'ın eşinin kurduğu birlik 10 günlük eğitimini tamamladı

Eğlence mekanına koronavirüs baskını! Gece 03.00'te eğlenirken yakalandılar

Lise öğretmeni ilişki için anlaştığı Belaruslu dansçı kızı döverek öldürdü

Akrabasına misafirliğe giden 14 yaşındaki çocuk, silahla oynarken kendini vurdu