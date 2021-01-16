Son Dakika | Yatırımcı rehberi (7) - Son Dakika

Son Dakika | Yatırımcı rehberi (7)

16.01.2021 11:03
Son Dakika | Yatırımcı rehberi (7), System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıEmeklilik Fonları (BES) - Borçlanma AraçlarıAllianz Yaşam ve Em.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları

Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0641861,35
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,0725081,27
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF0,0137341,04
Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF0,0716631,01
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF0,0555920,93
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları

Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0183191,14
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,0218590,67
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi

AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,0468544,97
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0540274,82
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0587223,41
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF0,0988632,80
AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF0,0578832,45
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar

Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,1304882,18
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,1843552,06
Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port. Değ. EYF0,0242012,01
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,0324022,00
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,1028671,98
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları

Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0667492,51
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0470542,44
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0280152,12
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0274321,95
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0394971,90
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası

AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF0,0673700,28
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF0,0730690,28
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0714010,28
ZEM Para Piyasası EYF0,0275070,28
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF0,0315330,28
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları

Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. Gr. EYF0,020865-0,09
BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF0,064664-0,07
ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF0,020693-0,06
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,051812-0,05
NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF0,073682-0,05
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar

Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,020149-0,50
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,020293-0,44
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF0,019604-0,35
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF0,020558-0,31
Garanti Em. Hay. Katkı EYF0,021081-0,31
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler

Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,047061-2,18
VEM Altın Katılım EYF0,048816-2,12
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,045911-2,12
ZEM Altın Katılım EYF0,046937-2,11
NN Hay. Em. Altın EYF0,028451-2,10
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Bireysel Emeklilik, Spor Federasyonu, Altın, Aviva, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son Dakika | Yatırımcı rehberi (7) - Son Dakika Ekonomi


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