Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,064186 1,35 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,072508 1,27 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF 0,013734 1,04 Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,071663 1,01 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,055592 0,93 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,018319 1,14 Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,021859 0,67 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,046854 4,97 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,054027 4,82 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,058722 3,41 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF 0,098863 2,80 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,057883 2,45 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,130488 2,18 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,184355 2,06 Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port. Değ. EYF 0,024201 2,01 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,032402 2,00 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,102867 1,98 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,066749 2,51 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,047054 2,44 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,028015 2,12 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,027432 1,95 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,039497 1,90 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,067370 0,28 Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,073069 0,28 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,071401 0,28 ZEM Para Piyasası EYF 0,027507 0,28 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF 0,031533 0,28 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. Gr. EYF 0,020865 -0,09 BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,064664 -0,07 ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF 0,020693 -0,06 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,051812 -0,05 NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF 0,073682 -0,05 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,020149 -0,50 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,020293 -0,44 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019604 -0,35 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,020558 -0,31 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,021081 -0,31 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,047061 -2,18 VEM Altın Katılım EYF 0,048816 -2,12 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,045911 -2,12 ZEM Altın Katılım EYF 0,046937 -2,11 NN Hay. Em. Altın EYF 0,028451 -2,10 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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