Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,064186
|1,35
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,072508
|1,27
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF
|0,013734
|1,04
|Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF
|0,071663
|1,01
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,055592
|0,93
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,018319
|1,14
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,021859
|0,67
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,046854
|4,97
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,054027
|4,82
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,058722
|3,41
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF
|0,098863
|2,80
|AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF
|0,057883
|2,45
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,130488
|2,18
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,184355
|2,06
|Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port. Değ. EYF
|0,024201
|2,01
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,032402
|2,00
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,102867
|1,98
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,066749
|2,51
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,047054
|2,44
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,028015
|2,12
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,027432
|1,95
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,039497
|1,90
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,067370
|0,28
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,073069
|0,28
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,071401
|0,28
|ZEM Para Piyasası EYF
|0,027507
|0,28
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF
|0,031533
|0,28
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. Gr. EYF
|0,020865
|-0,09
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF
|0,064664
|-0,07
|ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF
|0,020693
|-0,06
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,051812
|-0,05
|NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF
|0,073682
|-0,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,020149
|-0,50
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,020293
|-0,44
|AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,019604
|-0,35
|Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF
|0,020558
|-0,31
|Garanti Em. Hay. Katkı EYF
|0,021081
|-0,31
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,047061
|-2,18
|VEM Altın Katılım EYF
|0,048816
|-2,12
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,045911
|-2,12
|ZEM Altın Katılım EYF
|0,046937
|-2,11
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,028451
|-2,10
(Sürecek)
Kaynak: AA
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