Son dakika! Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|VEM Borçlanma Araçları EYF
|0,027973
|1,42
|Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,036356
|1,04
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,080285
|0,82
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. Gr. EYF
|0,021746
|0,74
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,051303
|0,68
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,020627
|0,54
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,010559
|0,36
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,010931
|0,34
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,010808
|0,33
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,024292
|0,15
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,056322
|1,54
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF
|0,105528
|1,22
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,038065
|1,10
|Anadolu Hayat Em. Sürdür. Hisse Senedi EYF
|0,010134
|1,00
|VEM Hisse Senedi EYF
|0,108663
|0,93
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Galatasaray Re-Pıe Port. Değ. EYF
|0,011087
|2,29
|AvivaSA Em. ve Hay. Den. Değ. EYF
|0,028795
|1,46
|Allianz Yaşam ve Em. Unil. Din. Değ. Gr. EYF
|0,035339
|1,33
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,018936
|1,28
|Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. Gr. EYF
|0,038306
|1,19
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,027444
|1,16
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,039458
|1,16
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,050999
|0,90
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,072364
|0,86
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,019479
|0,77
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF
|0,035001
|0,35
|ZEM Para Piyasası EYF
|0,030507
|0,35
|VEM Para Piyasası EYF
|0,075408
|0,35
|HEM Para Piyasası EYF
|0,027507
|0,35
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,026014
|0,34
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,061858
|-1,26
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF
|0,059341
|-1,24
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,100093
|-1,18
|VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,113128
|-1,08
|Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,073439
|-1,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,054730
|-1,13
|Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF
|0,010256
|-0,74
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,083273
|-1,12
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,015939
|-0,80
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,087843
|-0,48
|VEM Birinci Değişken EYF
|0,052756
|-0,42
|Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,032352
|-0,32
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,032326
|-1,29
|Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF
|0,009667
|-0,88
|Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF
|0,033067
|-0,08
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,031357
|-1,48
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,050679
|-1,48
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,052287
|-1,47
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,049564
|-1,47
|Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF
|0,055710
|-1,47
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika! Yatırımcı rehberi (7) - Son Dakika Ekonomi