Son dakika! Yatırımcı rehberi (8)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 7,78 2,77 0,52 Acıpayam Selüloz 22,40 20,43 30,84 Adel Kalemcilik 28,10 4,46 -17,92 Adese Alışveriş Ticaret 2,79 4,10 -0,36 Afyon Çimento 5,43 4,83 6,26 Ak Enerji 2,31 1,32 4,52 Akbank 6,72 -2,75 -3,03 Akçansa 19,70 8,24 19,11 Akdeniz Yatırım Hold. 5,39 2,86 4,26 Akfen GMYO 4,74 -5,77 -2,47 Akın Tekstil 51,85 40,14 63,26 Akiş GMYO 3,61 2,56 2,27 Akmerkez GMYO 67,90 7,95 5,45 Aksa 14,58 3,04 -0,07 Aksa Enerji 9,32 12,70 25,27 Aksigorta 9,95 5,29 6,99 Aksu Enerji 15,16 6,54 7,37 Alarko Carrıer 474,10 -11,98 29,93 Alarko GMYO 26,16 4,72 0,00 Alarko Holding 10,61 1,24 22,80 Albaraka Türk 2,12 7,61 9,28 Alcatel Lucent Teletaş 32,30 9,57 8,90 Alkim Kağıt 17,82 20,81 31,53 Alkim Kimya 19,84 20,46 36,48 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,28 0,88 4,11 Altınyunus Çeşme 91,45 37,73 83,05 Anadolu Efes 27,02 1,20 16,57 Anadolu Grubu Holding 29,98 8,00 13,47 Anadolu Hayat Emek. 10,68 0,75 23,18 Anadolu Isuzu 21,62 8,48 20,11 Anadolu Sigorta 8,45 6,96 11,92 Anel Elektrik 3,11 3,67 -1,89 Arçelik 35,40 7,01 16,45 ARD Bilişim Teknolojileri 56,10 -0,18 16,68 Arena Bilgisayar 57,10 20,06 65,99 Armada Bilgisayar 69,70 10,46 42,01 Arsan Tekstil 8,45 13,27 15,91 Artı Yatırım Holding 8,60 -9,57 48,28 Arzum Ev Aletleri 22,40 0,36 -9,02 Aselsan 18,39 1,16 0,77 Ata GMYO 5,96 -0,83 8,17 Atakule GMYO 4,69 60,07 86,11 Atlantis Yatırım Holding 9,70 7,78 74,46 Atlas Yat. Ort. 1,94 8,99 10,86 AvivaSA Emeklilik Hayat 18,24 -3,34 1,21 Avrasya GMYO 4,12 11,35 1,48 Avrasya Petrol ve Tur. 3,33 4,72 4,06 Avrupa Yatırım Holding 7,13 0,99 18,83 Ayen Enerji 5,74 5,51 6,10 Ayes Çelik Hasır ve Çit 11,11 4,03 -2,11 Aygaz 18,56 26,09 26,69 Bagfaş 30,06 21,60 50,30 Bak Ambalaj 22,30 5,69 10,40 Balatacılar Balatacılık 7,70 -2,16 -6,55 Bantaş Ambalaj 5,15 10,99 9,81 Banvit 54,00 5,16 3,85 Baştaş Başkent Çimento 16,30 -14,21 -6,16 Batı Çimento 7,07 23,60 50,11 Batısöke Çimento 2,72 11,48 11,48 Bayrak Taban Sanayi 10,40 -0,57 -1,98 Bera Holding 21,10 0,57 4,04 Berkosan Yalıtım 10,45 14,71 17,15 Beşiktaş Futbol Yat. 4,19 0,72 3,71 Beyaz Filo 13,21 25,09 29,76 Bilici Yatırım 7,34 7,31 10,54 Bim Mağazalar 74,05 -0,40 0,70 Birko Mensucat 1,11 0,00 0,00 Birlik Mensucat 2,84 -6,58 -17,92 Bizim Mağazaları 16,01 4,98 4,23 Borusan Mannesmann 34,20 -3,66 23,02 Borusan Yat. Paz. 514,90 2,16 12,69 Bosch Fren Sistemleri 1.265,30 -4,14 2,13 Bossa 23,30 23,54 30,53 Brisa 26,96 18,04 35,21 Burçelik 25,34 -3,72 20,55 Burçelik Vana 51,20 -6,23 3,10 Bursa Çimento 11,97 1,70 -0,58 Carrefoursa 69,95 -4,37 -2,58 Casa Emtia Petrol 145,00 4,32 36,79 Ceo Event Medya 7,10 6,93 10,42 Coca Cola İçecek 82,15 10,27 24,85 Cosmos Yat. Holding 14,97 17,78 85,73 Credıtwest Faktorıng 5,50 1,10 -6,30 Çelebi 172,50 -3,63 -5,49 Çelik Halat 21,16 5,80 -1,21 Çemaş Döküm 2,25 4,65 4,65 Çemtaş 17,18 7,51 8,04 Çimbeton 410,30 -16,84 38,38 Çimentaş 50,80 -14,62 40,49 Çimsa 22,50 19,05 26,40 Çuhadaroğlu Metal 8,25 0,73 6,73 Dagi Giyim 8,36 0,84 3,59 Dagi Yatırım Holding 14,36 -1,64 11,32 Dardanel 32,30 6,95 -3,58 Datagate Bilgisayar 18,64 15,49 15,70 Demısaş Döküm 7,18 14,51 8,62 Denge Holding 6,08 -11,24 10,95 Deniz GMYO 4,54 10,46 32,75 Derimod 11,23 5,94 15,30 Derlüks Deri 9,41 -0,53 6,69 Desa Deri 10,63 5,67 9,14 Despec Bilgisayar 14,26 12,46 9,19 Deva Holding 26,26 3,39 8,78 Dinamik Isı Makina Yalıtım 13,58 21,03 25,16 Diriteks Diriliş Tekstil 4,74 11,53 27,08 Ditaş Doğan 39,46 18,64 20,75 DO-CO 541,60 -5,81 -14,03 Doğan Burda 22,10 -2,81 -1,52 Doğan Holding 3,82 10,40 24,43 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,97 19,28 27,53 Doğusan 5,06 4,33 15,53 Doğuş GMYO 9,77 9,28 19,58 Doğuş Otomotiv 32,50 6,07 13,08 Döktaş Dökümcülük 37,84 19,52 23,58 Duran Doğan Basım 11,00 0,92 4,86 Dyo Boya 13,55 13,48 19,28 Eczacıbaşı İlaç 7,74 3,75 3,75 Eczacıbaşı Yatırım 37,52 5,10 35,26 Edip Gayrimenkul 3,32 2,47 0,00 Ege Endüstri 1.749,40 -4,33 1,28 Ege Gübre 232,20 2,83 59,92 Ege Profil 41,00 7,11 7,22 Ege Seramik 13,07 -0,98 27,02 Egeplast 39,00 14,71 17,12 Ekiz Kimya 7,85 11,19 10,10 Emek Elektrik 5,03 -4,19 -15,03 Eminiş Ambalaj 41,64 -16,72 13,03 Emlak Konut GMYO 2,49 1,63 16,36 Enerjisa Enerji 12,47 0,40 -0,32 Enka İnşaat 8,15 -0,61 10,58 Erbosan 48,76 8,89 18,93 Ereğli Demir Çelik 14,85 -2,24 -0,54 Ersu Gıda 5,24 2,75 6,07 Escort Teknoloji 7,21 10,92 9,74 Esenboğa Elektrik 24,42 7,01 28,32 Etiler Gıda 4,32 -0,92 8,54 Euro Kapital Yat. Ort. 3,78 -4,79 -1,82 Euro Trend Yat. Ort. 3,87 8,10 7,50 Euro Yat. Ort. 4,96 3,12 9,98 Euro Yatırım Holding 3,58 0,00 26,06 Fade Gıda 6,46 4,87 4,36 Fenerbahçe Futbol 38,44 -8,26 30,04 Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,69 4,04 5,02 F-M İzmit Piston 195,90 13,17 57,60 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,71 3,25 -2,46 Ford Otosan 158,70 4,89 25,95 Formet Çelik Kapı 4,60 -6,12 -3,16 Frigo Pak Gıda 24,30 10,56 15,82 Galatasaray Sportif 3,86 -0,77 -4,69 Garanti Bankası 9,76 -2,59 -5,88 Garanti Faktoring 11,91 -6,07 7,01 Garanti Yat. Ort. 3,53 1,15 9,29 Gedik Y. Men. Değ. 17,54 35,44 39,21 Gediz Ambalaj 36,08 12,68 34,63 Gentaş 5,57 -1,94 -6,23 Gersan Elektrik 7,68 18,89 25,08 Global Men. Değ. 7,15 16,45 18,97 Global Yat. Holding 5,47 6,42 16,88 Good-Year 8,91 4,09 6,58 Göltaş Çimento 47,60 18,70 15,37 Gözde Girişim 7,01 -0,99 -12,16 GSD Denizcilik 5,56 5,50 10,32 GSD Holding 2,48 3,33 -1,20 Gübre Fabrik. 66,75 -0,82 -22,43 Güler Yat. Holding 9,90 -6,52 -8,92 Halk GMYO 4,24 25,07 32,09 Hatay Tekstil 22,32 39,59 60,00 Hedef Girişim 4,01 13,60 17,03 Hektaş 27,42 0,07 43,79 HUB Girişim 18,92 3,05 3,96 Hürriyet Gzt. 2,54 9,01 20,95 ICBC Turkey Bank 6,64 -1,34 2,15 İdealist Danışmanlık 14,70 8,89 9,21 İdealist GMYO 8,60 5,52 26,47 İhlas Ev Aletleri 1,92 3,78 2,13 İhlas Gayrimenkul 1,48 7,25 18,40 İhlas Gazetecilik 3,97 1,53 -2,22 İhlas Holding 1,26 0,00 1,61 İhlas Yayın Holding 1,15 -0,86 0,88 İndeks Bilgisayar 20,36 2,31 6,43 Info Yatırım 7,39 19,19 14,57 İntema 69,50 39,00 74,19 Inveo Yatırım Holding 121,70 56,23 175,21 İpek Doğal Enerji 13,42 0,30 2,60 İskenderun Demir Çelik 11,22 6,76 10,98 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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